火狐瀏覽器負責人升職 聚焦AI戰場

聖荷西訊
Mozilla提拔Firefox負責人為執行長，協助公司適應人工智慧時代。(AI生成)
Mozilla提拔Firefox負責人為執行長，協助公司適應人工智慧時代。(AI生成)

Mozilla公司宣布，旗下主要產品開源瀏覽器Firefox(火狐)的負責人將出任公司執行長。Mozilla正努力將自身定位為一家獨立、注重隱私的瀏覽器供應者，以區別於大型科技公司。

聖荷西信使報(Mercury News)援引彭博新聞報導，Mozilla於16日在聲明中表示，先前擔任Firefox總經理的迪梅歐(Anthony Enzor-DeMeo)將接替臨時執行長錢伯斯(Laura Chambers)的職位。作為此次人事變動的一部分，錢伯斯將重返Mozilla董事會，與公司總裁蘇曼(Mark Surman）一同任職。

迪梅歐作為Mozilla的新領導人，將面臨許多挑戰，包括Google Chrome瀏覽器的主導地位以及人工智慧帶來的更廣泛的變革。但他認為，隱私、透明度和更大的用戶控制權是Mozilla的關鍵優勢。

迪梅歐表示：「瀏覽器是人工智慧的下一個戰場。」數據使用、透明度和用戶選擇等問題將在此解決。

Mozilla的目標是透過在瀏覽器中提供可選且可自訂的AI功能，而非強制用戶使用，來區別於競爭對手。這項措施包括「AI視窗」等服務，這是Firefox中的一個可選助手，允許用戶選擇不同的AI模型並調整隱私設定。此外，蘋果的iOS作業系統還提供了「搖一搖即可摘要」功能，該功能在「時代」雜誌2025年最佳發明名單中獲得了特別提及。

 迪梅歐2024年加入Mozilla，此前曾擔任房屋租賃新創公司Roofstock首席產品和技術長，並在抵押貸款公司 Better和電子商務公司Wayfair Inc.擔任產品領導職務。他的職業生涯始於Dealer.com，並擁有麻省理工學院斯隆管理學院的工商管理碩士(MBA)學位。

Mozilla公司由同名的非營利組織支持，該公司表示，將以市場表現和社會效益的「雙重底線」來衡量進展。未來三年，該公司計畫優先發展符合其目標的AI技術，並在推出更多產品的同時，降低對網路搜尋收入的依賴。

AI聊天機器人已經開始改變人們的網路搜尋方式，而像OpenAI這樣的公司也正準備革新瀏覽器市場。不過，就目前而言，Google Chrome瀏覽器仍然是網路存取的主流入口，占據了全球桌面瀏覽器市場約四分之三的份額。

