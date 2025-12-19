新生兒乙肝疫苗政策倒退 衝擊亞裔健康

我的頻道

記者龔玥╱聖荷西報導
史丹福大學醫學院教授蘇啟深建議新生兒繼續在出生24小時內接種乙肝疫苗。（受訪者提供）
針對美國近期有關新生兒乙型肝炎（乙肝）疫苗接種政策的最新調整動向，肝病專家發出警告，認為相關建議恐導致乙肝感染與肝癌風險反彈，對亞裔移民比例較高的社群造成不成比例的健康衝擊。

史丹福大學醫學院教授蘇啟深（Dr. Samuel So）指出，乙肝是一種高度傳染性的病毒性疾病，主要侵襲肝臟，可導致慢性肝病、肝硬化甚至肝癌，但其傳播途徑明確，並不會通過日常接觸或共餐傳播。

「乙肝只有三種主要傳播方式：感染母親在分娩時傳給新生兒、接觸受感染的血液，以及無保護性行為。」他說，長期以來圍繞乙肝的社會汙名化，反而掩蓋了真正有效的公共衛生防治重點。

蘇啟深醫師解釋，部分亞洲地區直到1990年代才全面推動新生兒乙肝疫苗接種，因此目前30歲以上族群中，約每10至12人就有一人為慢性乙肝帶原者。這也是醫學界長期建議所有成人至少接受一次乙肝篩檢的原因，以便及早發現、及早治療。現有抗病毒藥物已能有效抑制病毒複製，大幅降低肝硬化與肝癌風險。全球研究資料顯示，乙肝仍是肝癌最主要的致病原因之一。

美國疾病管制與預防中心（CDC）自30多年前即建議，所有新生兒無論母親是否感染乙肝，都應在出生24小時內接種第一劑乙肝疫苗。這一「新生兒全面接種」政策，被公認為美國公共衛生史上的重大成功，使兒科乙肝感染率下降99%，年輕世代幾乎免於乙肝及相關肝癌威脅。蘇啟深強調：「預防肝癌，必須從出生那一刻開始。」

然而，美國免疫實踐諮詢委員會（ACIP）近日投票決定，終止長期以來的新生兒乙肝疫苗「全面接種」建議，改為僅在確認孕婦感染乙肝時才為新生兒接種，並建議家長在每一劑疫苗後諮詢血液檢測。

西岸健康聯盟（West Coast Health Alliance, WCHA）及多家權威醫學組織指出，該政策變動缺乏可信科學證據支持。研究顯示，美國約有15%的孕婦未接受乙肝篩檢，每年約有50萬名孕婦感染狀態不明，若延後新生兒接種，將使嬰兒暴露于不可逆的感染風險。對感染母親所生的新生兒而言，疫苗若延後數天施打，保護力將顯著下降，這一點已在中國及亞洲多項研究中反覆證實。

面對聯邦層級的爭議性政策調整，加州、俄勒岡州、華盛頓州及夏威夷組成的西岸健康聯盟已公開表態，繼續建議所有新生兒在出生24小時內接種第一劑乙肝疫苗，並完成完整疫苗系列。聯盟指出，延後接種不僅增加感染風險，也可能導致疫苗系列無法完成，而完整接種才是獲得長期保護的關鍵。此外，以血液檢測決定接種次數的做法，恐讓嬰兒承受不必要的抽血痛苦、增加醫療成本，並降低疫苗覆蓋率。

醫界普遍擔憂，此一政策倒退將對移民比例高、乙肝盛行率較高的族群造成不成比例的傷害，尤其是亞裔及非洲出生人口。蘇啟深醫生指出，許多慢性乙肝患者並不知道自己已感染，新生兒出生後的「第一劑疫苗」正是防止家庭與環境中隱形傳播的關鍵安全網。

蘇啟深醫生強調，乙肝疫苗安全、有效，且已被數十年全球公共衛生實踐證明是「拯救無數生命的關鍵工具」。任何忽視科學證據的政策改變，都可能讓長期累積的公共衛生成果付諸流水。

