聖塔克拉拉縣 新年度撥款13.3億守護兒少

聖塔克拉拉縣新年度兒童預算為13.3億美元。（聖塔克拉拉政府提供）

在聯邦安全網計畫面臨重大削減的背景下，聖塔克拉拉縣政府近日公布2025-26財政年度兒童預算（Children's Budget），共編列13.3億美元，用於支持縣內兒童與青少年的健康、安全與發展。

根據縣府說明，2025-26年度兒童預算較前一年度成長2.8%，即使整體財政環境嚴峻，縣府仍選擇持續投資兒少服務，特別聚焦於保障最弱勢族群的安全與基本需求。

縣府指出，自今年6月監事會通過總額137億美元的縣級預算後，整體財政前景已出現明顯惡化。7月4日，美國國會通過被稱為H.R. 1的法案，對聯邦醫療與食品補助計畫進行前所未有的削減，預料將影響聖塔克拉拉縣數十萬名居民，並對服務兒童與家庭的多項計畫造成重大衝擊。

在此背景下，縣府強調地方政府持續支持兒童與家庭的重要性。縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，在經濟困難時期，「讓孩子被拋在後頭，絕對不是選項」。她指出，當孩子與家庭從一開始就能保持穩定、健康與安全，對社區發展與地方經濟都將帶來長遠正面影響。

兒童預算將相關經費分為四大面向，包括「每一位孩子都安全」、「每一位孩子都健康」、「每一位孩子在學習上成功」以及「每一位孩子在人生道路上成功」。今年預算成長主要集中於「每一位孩子都安全」項目，重點照顧縣內最脆弱的兒童。

相關計畫涵蓋社會服務局多項核心服務，包括加州 工作機會與責任計畫（CalWORKs）、兒童福利、寄養與收養服務，以及由縣緩刑局管理的少年拘留與復健機構，如少年拘留中心（Juvenile Hall）與詹姆斯牧場（William F. James Ranch）。

此外，今年兒童預算也納入多項由公共衛生局環境健康部門管理的學校安全計畫，包括校園食品安全稽查、游泳池安全檢查、暑期供餐計畫衛生查核，以及校園危險物質合規檢查，以降低學童遭受食品中毒、意外傷害或有害化學物質暴露的風險。

縣府指出，兒童預算中超 過10億美元來自聯邦、州政府及其他非縣級資金。然而，隨著H.R. 1對聯邦醫療補助計畫 （Medicaid，加州稱Medi-Cal）與糧食補助計畫（SNAP，加州稱CalFresh）的大幅削減，未來數年縣府將面臨前所未有的財政挑戰。

縣行政長威廉斯（James R. Williams）表示，儘管縣府持續投資兒少相關服務，但聯邦安全網資金的流失，已對家庭的穩定與尊嚴構成威脅。他呼籲州政府協助尋找各種可能的因應方式，減輕削減帶來的衝擊，確保每一位孩子的健康與福祉不受影響。