我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

金山新語／「美寶」出生公民權 面臨川普式挑戰

金山新語
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國的出生公民權基於憲法第14修正案，條文中的關鍵語句「並受其管轄」，自19世紀起就被解釋為涵蓋在美出生、受美國法律管轄的人，而不論父母移民身分。早在1898年，最高法院在舊金山「黃金德案」中判決出生地原則，適用於在美出生且父母為外國人但受美國管轄的孩子，確立了現代出生公民權的司法基礎。

今年1月20日，美國總統川普在第二任上任首日簽署行政命令，終止某些在美出生兒童（特別是父母為非法或臨時居留者）自動賦予的美國公民權。然而，多個聯邦法官裁定該行政令違憲並發布禁止執行令。此案目前已上訴至美國最高法院，最高法院已同意受理該爭議的合法性審理，並預計於2026年中裁決這項政策是否違憲。

研究估計，美國每年約有數十萬嬰兒是在父母非法或臨時入境的情況下出生。丕優研究中心（Pew Research Center）報告顯示的2016年數據，大約有25萬名嬰兒的父母屬未經授權的移民，占當年約400萬出生人口的6%，2007年高峰時期更達39萬新生兒。 而那些新生兒的父母主要來自中國和俄羅斯。

那段時期出現的流行詞「產兒觀光」（birth tourism），並衍生可觀的地下經濟  ，腦筋和手腳快的美國華人嗅到飄著嬰孩乳香的商機，用「生美國寶寶」的誘人話術，配套「一條龍」服務，包辦出國行程、在美落地接機、安排住宿、華人醫師產檢接生、出生證明申請、月子中心調理、乃至協助新生兒返回父母居住國等，並廣為宣傳。 

這些在洛杉磯與南加華人聚集區的高調操作，無可避免地引來聯邦執法單位掃蕩。不過，執法重點不是「來美生子」，而是相關業者是否提供虛假陳述取得簽證、詐欺等犯罪行為。司法掃蕩的人為手段雖嚴厲，但其成效不及新冠疫情的天災阻隔，才讓華人區「產兒觀光」現象不再。這些現象也說明，出生公民權的初衷良意，確實已被商業化利用了。

時過境遷，在2007年或更早之前出生的「美寶」，早就陸續返美兌現當年中介告訴他們會享有的天生福利，因此傳出有學區還特別安排課程，輔導那些在海外長大的「美國孩子」英語，使其盡快融入學校生活。學區展現的社會包容，有數據佐證：非營利的宗教研究會(Public Religion Research Institute)今年12月4日公布的民調顯示，即使在移民政策分歧加劇的政治環境下，三分之二美國人仍支持出生公民權。

與川普理念相左的民調和民意，不會是他決策的參考範本，堅持出生公民權的包容邊界，不應涵蓋非法移民或短期簽證持有者所出生的孩子。等不及最高法院等到明年才給答案的司法程序，川普正用他的方式讓美國民眾和輿論跟上他的步調。最近，華人律師就透露一個實例，有位海外「美寶」被移民官要求其父母自證當年生產時未使用白卡保險。「自證」這招不按牌理出牌，真的「很川普」，凸顯此案未來的不確定性 。

非法移民 出生公民權 華人

上一則

國際高中生雙語論壇 聚焦永續發展

下一則

超級盃倒數 李維球場設清潔區禁攤販

延伸閱讀

路透：川普政府啟動首批Nvidia H200晶片輸中審查

路透：川普政府啟動首批Nvidia H200晶片輸中審查
川普加碼聯邦機構聖誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變

川普加碼聯邦機構聖誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變
華府甘迺迪藝術中心更名 川普名字加入引發關注

華府甘迺迪藝術中心更名 川普名字加入引發關注
貼川普迷因圖結果坐牢1個多月 退休警察向警局提侵權訴訟

貼川普迷因圖結果坐牢1個多月 退休警察向警局提侵權訴訟
「川普媒體科技集團」與核融合公司TAE Technologies合併

「川普媒體科技集團」與核融合公司TAE Technologies合併

熱門新聞

Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
史丹福大學學生貝克當年為校園報撰寫一系列報導，導致校長泰西爾-拉文下台。（取自https://theobaker.info/）

他大一時扳倒史丹福校長 新書再揭大學內幕

2025-12-14 01:19
開業當天，便有大量社區居民湧入。（記者夏彥／攝影）

大阪超市佛斯特市分店開幕 政商僑界齊剪綵

2025-12-13 01:20

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥