課堂上發表親巴言論 柏加大華裔講師遭停職6個月

編譯組╱綜合報導
華裔講師因在課堂上發表親巴政治言論，遭柏克萊加大暫時停職。(柏克萊加大官方臉書)
柏克萊加大一名華裔講師是巴勒斯坦活動人士，因在課堂上發表親巴政治言論，而遭暫時停職。校方此舉引發穆斯林權益倡議人士的批評，他們先前已宣告柏克萊加大對他們的盟友構成「仇視校園」(hostile campus)。

「舊金山紀事報」報導，高培霖(Peyrin Kao，音譯)是柏克萊加大電腦科學講師，因本學期初為聲援加薩而進行38天絕食抗議而聞名校園。校方曾於2024年對他進行譴責，稱他利用課堂時間表達關於以色列與巴勒斯坦的觀點，違反學校禁止教師在課程上進行政治宣導的規定。

現在有人舉報，高培霖於8月27日再次利用課堂時間表達政治觀點。校方管理人員審查他的上課錄影後，宣布對他處以6個月的停職處分、從下個月開始。

高培霖否認違反校規，「美國伊斯蘭關係委員會」(Council on American-Islamic Relations，簡稱CAIR)灣區分會也公開聲援他。委員會執行主任比盧(Zahra Billoo)聲明敦促柏克萊加大撤銷其決定，表示校方暫停講師高培霖的職務，是向師生發出一個可怕信號：談論加薩將遭到報復。這在任何機構都不被接受，尤其是在一間受到憲法第一修正案約束的公立大學。他敦促柏克萊加大撤銷其決定。

今年8月，CAIR宣告，柏克萊加大為仇視校園，理由是該校「長期並加劇」(long and escalating pattern)懲處那些要求加薩人權的學生與教職員工。

柏克萊加大發言人表示，校方不對紀律處分案件發表評論。但教務長賀瑪林(Benjamin Hermalin)於10月20日致信高培霖的系上主管時表示，他濫用課堂進行政治倡議。

賀瑪林信函最初由加大學生報揭露。信中指出，審查顯示高姓講師兩次違法加大政策、禁止教師利用課堂時間宣揚「黨派利益」(partisan interest)。由於他重複違反校方規定，建議在春季學期對其停職6個月、期間不支薪，並監督他本學期剩餘時間的授課。

這項調查結果，以及美國伊斯蘭關係委員會有關加大對親巴倡議人士進行懲處的指控，正值加大與全國其他大學努力平衡其官方中立立場與支持言論自由的歷史角色之際。

柏克萊加大 加薩 巴勒斯坦

