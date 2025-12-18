聖塔克拉拉市年度報告：公安系統穩定表現

聖塔克拉拉市近日公布2024–25年度市政服務報告，顯示市府在公共安全領域持續維持穩定表現，員警與消防部門在緊急應變、案件處理及服務效率方面多項指標達標，成為市政服務中最受關注的核心項目之一。

根據報告內容，聖塔克拉拉市警察局在過去一年中持續強化巡邏與應變機制，整體緊急案件的響應時間維持在市府既定目標範圍內。市府指出，儘管人口流動與區域活動頻繁，對警力調度帶來挑戰，但員警部門仍透過資料導向的部署方式，優先處理高風險時段與重點區域。

在消防與緊急醫療服務方面，報告指出，消防局對火災與醫療緊急事件的平均到達時間持續符合績效標準，特別是在住宅區與商業密集區域，消防人員能夠在關鍵時間內抵達現場，為降低人員傷亡與財產損失提供重要保障。

市府也在報告中強調，公共安全並不僅限於緊急回應，還涵蓋預防與社區參與。警消單位持續推動社區外展計畫，包括防災演練、火災安全宣導及社區合作項目，以提升居民的安全意識與自我保護能力。此外，報告提到，市府持續投入資源于公共安全人員的訓練與設備更新，確保第一線人員具備因應複雜情境的能力。市府表示，這些投資是維持服務品質、縮短回應時間的重要基礎。

不過，報告也坦言，公共安全系統仍面臨長期挑戰，包括人力補充壓力、服務需求增長以及跨區域協作的複雜性。市府指出，未來一年將繼續檢視人員配置與運作模式，以在財政可控的前提下維持服務水準。