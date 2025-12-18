我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

聖塔克拉拉市年度報告：公安系統穩定表現

聖塔克拉拉訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

聖塔克拉拉市近日公布2024–25年度市政服務報告，顯示市府在公共安全領域持續維持穩定表現，員警與消防部門在緊急應變、案件處理及服務效率方面多項指標達標，成為市政服務中最受關注的核心項目之一。

根據報告內容，聖塔克拉拉市警察局在過去一年中持續強化巡邏與應變機制，整體緊急案件的響應時間維持在市府既定目標範圍內。市府指出，儘管人口流動與區域活動頻繁，對警力調度帶來挑戰，但員警部門仍透過資料導向的部署方式，優先處理高風險時段與重點區域。

在消防與緊急醫療服務方面，報告指出，消防局對火災與醫療緊急事件的平均到達時間持續符合績效標準，特別是在住宅區與商業密集區域，消防人員能夠在關鍵時間內抵達現場，為降低人員傷亡與財產損失提供重要保障。

市府也在報告中強調，公共安全並不僅限於緊急回應，還涵蓋預防與社區參與。警消單位持續推動社區外展計畫，包括防災演練、火災安全宣導及社區合作項目，以提升居民的安全意識與自我保護能力。此外，報告提到，市府持續投入資源于公共安全人員的訓練與設備更新，確保第一線人員具備因應複雜情境的能力。市府表示，這些投資是維持服務品質、縮短回應時間的重要基礎。

不過，報告也坦言，公共安全系統仍面臨長期挑戰，包括人力補充壓力、服務需求增長以及跨區域協作的複雜性。市府指出，未來一年將繼續檢視人員配置與運作模式，以在財政可控的前提下維持服務水準。

上一則

張建清回母校舊金山大學 勉畢業生投入社會

下一則

ICTGC深入矽谷新創圈 1月辦活動打造跨境合作

延伸閱讀

新澤西州中文教師學會年度頒獎 見證教育成果

新澤西州中文教師學會年度頒獎 見證教育成果
黃敏儀發表區情咨文 聚焦長者服務、住房、公安

黃敏儀發表區情咨文 聚焦長者服務、住房、公安
東區華裔五青少年組樂團 假日為長者送暖

東區華裔五青少年組樂團 假日為長者送暖
羅偉：2026市府施政重點 聚焦行政改革、治安與住房落地

羅偉：2026市府施政重點 聚焦行政改革、治安與住房落地
富康醫療(VNS Health) 送出600隻烤雞 予社區傳遞節慶歡樂

富康醫療(VNS Health) 送出600隻烤雞 予社區傳遞節慶歡樂

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

2025-12-11 14:46
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」