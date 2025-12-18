聖塔克拉拉縣任命席爾弗為新公辯律師長

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
聖塔克拉拉縣任命席爾弗為新任公辯律師長。（聖塔克拉拉政府提供）
聖塔克拉拉縣任命席爾弗為新任公辯律師長。（聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉縣議會會近日任命席爾弗（Damon Silver）為縣府新任公辯律師長（Public Defender），將於12月22日就任。席爾弗自2024年12月起擔任代理公辯律師長，他在縣公辯律師長辦公室服務近30年，是該機構內部資歷最深、經驗最完整的法律專業人士之一。

聖縣議會議長李洲曉(Otto Lee)表示，席爾弗長期投身公共法律服務，熟悉制度運作並深耕社區，「他近30年來對公共服務的承諾，清楚展現他非常適合擔任這一關鍵職務。我們很自豪看到一位擁有深厚制度知識與社區夥伴關係的領導者，出任公辯律師長辦公室的負責人。」

席爾弗在其職業生涯中，承辦過範圍廣泛的重罪案件，包括多起兇殺案，並擁有死刑案件的訴訟經驗。2016年，他升任公辯律師長辦公室首席審判律師（Chief Trial Deputy），負責一線審判工作；2017年進一步獲任為副公辯律師長（Assistant Public Defender），全面統籌兇殺、少年司法與重罪審判團隊。

除法庭工作外，席爾弗亦主導多項制度創新。他協助設立社區外展律師職位，並推動成立定罪後外展團隊（post-conviction outreach team），協助已定罪人士重返社會、連接社會資源。這些舉措旨在確保公辯律師長辦公室能服務所有社區成員，不因族裔、經濟或背景差異而受限。

席爾弗長期主張以修復與救贖為司法價值核心，強調應以同理心而非恐懼對待身處刑事司法體系中的個人。他表示，未來將透過策略性領導、創新型合作、審慎的財政規劃以及資料導向的決策方式，持續提升公辯律師長辦公室的整體效能。

在就任聲明中，席爾弗坦言，當前財政環境對縣府各部門均構成挑戰。他表示，未來將與縣行政長威廉斯(James Williams)、營運長漢森（Greta Hansen）及司法體系各方密切合作，在預算壓力下維持核心服務不動搖。

席爾弗畢業於戴維斯加大，並取得該校法學院法學博士學位。他是土生土長的灣區居民，在北灣成長，自1998年起定居聖塔克拉拉縣，對本地社區結構與司法環境相當熟悉。

