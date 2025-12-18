灣區Twin Creeks迎新東家 Unrivaled Sports接手將翻新

Twin Creeks Sports Complex場內的核心設施，包括草皮、球員席、防護圍欄等，將分階段施工翻新。（取自谷歌地圖）

灣區 規模最大的運動設施之一，即將迎來新經營者。青少年體育集團Unrivaled Sports宣布，接手位於桑尼維爾的Twin Creeks Sports Complex，並承諾未來數年將投入至少1000萬美元，用於翻新這座已有近40年歷史、亟需整修的體育園區。

根據SFGate的報導，Unrivaled Sports近日公布，已完成對Twin Creeks Sports Complex原營運公司的收購，並承接與聖塔克拉拉縣政府的租賃合約，租期將持續至2033年底。該設施位於101號與237號高速公路交會處，占地廣闊，擁有10座棒球與壘球場地，以及一棟集中式會館，內設餐廳與酒吧，是灣區少數能同時舉辦多支球隊大型賽事的運動場地之一。Unrivaled Sports表示，Twin Creeks之所以吸引投資，關鍵在於其地理位置優越，位於南灣與半島通勤要道之間，交通便利。

聖塔克拉拉縣公園與休閒部門主管陶德 ·洛夫格倫（Todd Lofgren）指出，縣監事會數月前已批准租約轉移，Unrivaled Sports近期完成交易，成為園區的新承租與營運單位。

儘管設施老舊，Twin Creeks仍是灣區青少年與成人休閒運動的重要樞紐。該園區每年吸引約70萬人次到訪，在整個地區體育生態中占有舉足輕重的地位。對許多家庭而言，Twin Creeks 早已成為「第二個家」。家長史考特表示，他的三個兒子都曾在棒球隊效力，夏季幾乎每隔一個周末就會到Twin Creeks比賽或練球。他坦言，場地位置方便、競爭水準高，是許多家庭不願捨近求遠的原因。不過，設施老化問題也日益明顯。不少球場的記分板已無法使用，場地僅做過零星修補，休息區與球員席也「相當破舊」。

Unrivaled Sports計畫在未來數年內投入約1000萬至1500萬美元進行改善，優先針對場內核心設施，包括草皮、球員席、防護圍欄等，並預計於2026年分階段施工，以確保場地仍可持續使用。餐廳與整體設施翻新也在規畫之列，但可能需更長時間完成。

隨著新營運團隊進駐，這座承載無數灣區家庭回憶的運動場地，未來是否能煥然一新，也備受社區期待。