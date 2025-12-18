我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

張建清回母校舊金山大學 勉畢業生投入社會

記者李怡╱舊金山報導
張建清博士應邀回母校舊金山大學，擔任畢業典禮主講嘉賓。（受訪者供圖）
張建清博士應邀回母校舊金山大學，擔任畢業典禮主講嘉賓。（受訪者供圖）

東華醫院行政總裁張建清博士日前應邀回母校、擔任舊金山大學（University of San Francisco，USF）護理與健康專業學院2025屆畢業典禮主講嘉賓。她發表演說，勉勵即將踏入職涯的新世代醫療人才，以使命感與同理心投入服務社會的行列。

張建清此次回到母校擔任畢業典禮主講嘉賓，對她而言別具意義，也象徵其從護理專業出發、逐步成為醫療與社區領袖的重要里程碑。她於2012年取得舊金山大學行政領導護理博士（DNP）學位，她說，USF重視服務、正義與終身學習的教育精神，深深影響她日後的領導理念與人生方向。

張建清回顧自己從臨床護理人員一路走到醫院行政總裁的歷程，分享職涯中面對不確定性與重大挑戰的經驗。她鼓勵畢業生，在困境中不要退縮，而要學會將挑戰轉化為成長的契機。她指出，許多看似艱難的時刻，往往正是人生與職涯的重要轉捩點。

張建清亦分享她帶領擁有126年歷史的東華醫院，面對多項重大挑戰的實務經驗。

面對醫療科技快速發展，張建清提醒畢業生，科技與創新固然能提升醫療效能，但永遠無法取代人與人之間的關懷與信任。她勉勵畢業生在追求專業卓越的同時，持續培養同理心，延續舊金山大學重視全人關懷、回饋社會的教育精神。

「畢業不是學習的終點，而是開始發揮影響力的時刻。」張建清鼓勵畢業生將所學付諸行動，回饋社區、以身作則，在職涯與人生道路上扶持他人，為社會創造正向改變。

張建清博士勉勵舊金山大學新世代醫療人才。（受訪者供圖）
張建清博士勉勵舊金山大學新世代醫療人才。（受訪者供圖）

舊金山

