我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

海灣大橋燈光秀明年3月回歸 將成絕佳打卡點

編譯林思牧╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為第一版的海灣大橋燈光秀 。(Illuminate官網)
圖為第一版的海灣大橋燈光秀 。(Illuminate官網)

第二版海灣大橋燈光秀「Bay Lights 360」定於明年3月呈現眾人眼前，燈的數量將是之前的兩倍。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，明年3月時，從屋崙駛往舊金山的駕駛將會看到海灣大橋西段被絢麗的燈光點亮。這項名為「海灣燈光360」（Bay Lights 360）的燈光秀由5萬個客製化LED燈組成，這些燈將在大橋的纜索上閃耀。工作人員從去年12月開始安裝這些設備，旨在照亮灣區標誌性工程之一，使這座大橋像舊金山海濱大道天際線（Embarcadero skyline）一樣，成為絕佳的拍照打卡點。

「海灣之光」的第二版燈光秀與2013年首次亮相的版本形式相同，但由於沿海地區惡劣的天氣條件，第一版在十年後被迫關閉。藝術家維拉雷亞爾（Leo Villareal）構思了該計畫的兩個版本，並將第一版的經驗運用到第二版中。

海灣之光360將採用客製化工程設計，以抵禦強風、海氣和汽車廢氣。這一次，維拉雷亞爾將燈的數量增加了一倍。非營利組織「Illuminate」為該計畫提供了1100萬美元的捐款支持，並承諾將垂直燈串分別固定在北側鐵纜的內側（道路）和外側（水域），使東灣居民以及馬連縣和舊金山南部社區的居民都能欣賞到燈光秀。

「Illuminate」的創辦人兼首席願景長戴維斯（Ben Davis）表示，如果一切按計畫進行，駕駛人也能欣賞到燈光秀，但前提是燈光秀不要造成任何干擾或視覺障礙。

「我們相信，駕駛者可以透過這處公共藝術景觀欣賞舊金山的美景，」戴維斯說，並指出LED燈光將避開駕駛者的視線。「如果我們無法保證安全，我們會將其關閉，並稱之為一項勇敢的嘗試，」戴維斯補充道。

他預計「海灣燈光360」將在3月亮相，但也懇請民眾耐心等待。在交通繁忙的大橋上創作藝術作品並非易事，需要不時封閉部分車道，以便工作人員乘坐吊籃沿著纜繩作業。但他相信，這場神奇的蛻變絕對值得期待。

舊金山 灣區 屋崙

上一則

肯定義診 僑界領袖捐助白水中醫藥大學

下一則

為提高員工待遇 灣區餐飲業不收小費模式日漸普遍

延伸閱讀

NBA／戴維斯下半場爆發接管比賽 波特連4場破30分無力回天

NBA／戴維斯下半場爆發接管比賽 波特連4場破30分無力回天
獲特赦民主黨眾議員 未加入共和黨 川普批「不忠」

獲特赦民主黨眾議員 未加入共和黨 川普批「不忠」
NBA／戴維斯手感回溫飆29分 獨行俠轟下火箭

NBA／戴維斯手感回溫飆29分 獨行俠轟下火箭
德州民主黨聯邦眾議員庫維拉夫婦被控賄賂 川普突特赦 民主黨支持

德州民主黨聯邦眾議員庫維拉夫婦被控賄賂 川普突特赦 民主黨支持
NBA／佛雷格連3場破20分 送關鍵阻攻助獨行俠滅火3連勝

NBA／佛雷格連3場破20分 送關鍵阻攻助獨行俠滅火3連勝

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

2025-12-11 14:46
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」