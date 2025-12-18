海灣大橋燈光秀明年3月回歸 將成絕佳打卡點

圖為第一版的海灣大橋燈光秀 。(Illuminate官網)

第二版海灣大橋燈光秀「Bay Lights 360」定於明年3月呈現眾人眼前，燈的數量將是之前的兩倍。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，明年3月時，從屋崙 駛往舊金山的駕駛將會看到海灣大橋西段被絢麗的燈光點亮。這項名為「海灣燈光360」（Bay Lights 360）的燈光秀由5萬個客製化LED燈組成，這些燈將在大橋的纜索上閃耀。工作人員從去年12月開始安裝這些設備，旨在照亮灣區 標誌性工程之一，使這座大橋像舊金山海濱大道天際線（Embarcadero skyline）一樣，成為絕佳的拍照打卡點。

「海灣之光」的第二版燈光秀與2013年首次亮相的版本形式相同，但由於沿海地區惡劣的天氣條件，第一版在十年後被迫關閉。藝術家維拉雷亞爾（Leo Villareal）構思了該計畫的兩個版本，並將第一版的經驗運用到第二版中。

海灣之光360將採用客製化工程設計，以抵禦強風、海氣和汽車廢氣。這一次，維拉雷亞爾將燈的數量增加了一倍。非營利組織「Illuminate」為該計畫提供了1100萬美元的捐款支持，並承諾將垂直燈串分別固定在北側鐵纜的內側（道路）和外側（水域），使東灣居民以及馬連縣和舊金山南部社區的居民都能欣賞到燈光秀。

「Illuminate」的創辦人兼首席願景長戴維斯（Ben Davis）表示，如果一切按計畫進行，駕駛人也能欣賞到燈光秀，但前提是燈光秀不要造成任何干擾或視覺障礙。

「我們相信，駕駛者可以透過這處公共藝術景觀欣賞舊金山的美景，」戴維斯說，並指出LED燈光將避開駕駛者的視線。「如果我們無法保證安全，我們會將其關閉，並稱之為一項勇敢的嘗試，」戴維斯補充道。

他預計「海灣燈光360」將在3月亮相，但也懇請民眾耐心等待。在交通繁忙的大橋上創作藝術作品並非易事，需要不時封閉部分車道，以便工作人員乘坐吊籃沿著纜繩作業。但他相信，這場神奇的蛻變絕對值得期待。