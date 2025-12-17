我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

水管升級 聖塔克拉拉市南區暫時改用地下水

聖塔克拉拉訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖塔克拉拉谷水務局對水管進行設備升級。(聖塔克拉拉政府提供)
聖塔克拉拉谷水務局對水管進行設備升級。(聖塔克拉拉政府提供)

居住在聖塔克拉拉市南區的居民，近幾周若發現家中用水在口感或外觀上出現細微變化，市府表示屬於正常現象，水質仍符合飲用標準，民眾無須擔心。

市府指出，聖塔克拉拉谷水利局（Valley Water）暫時關閉供應南區用水的「西部輸水管線」（West Pipeline），進行設備升級與管線檢測作業。為彌補水源缺口，市府改為提高既有地下水井的使用比例，並搭配位於Stevens Creek Boulevard與Lawrence Expressway附近的Serra儲水槽供水。

由於水源結構改變，部分住戶可能感覺水質「偏硬」，礦物質含量略高，或發現水中出現細小氣泡，使自來水看起來短暫混濁。市府說明，這些氣泡會在靜置後自然消散，並不影響水質安全。

此次西部輸水管線停用，主要目的是讓水務單位安裝管線狀況監測系統，全面評估管線老化情形，並進行必要的維修或更換工程。市府預計，最快可於明年4月底前恢復從西部輸水管線供水。

市府水務與下水道部門呼籲，民眾如對水質或供水情況有疑問，可向政府諮詢，獲取進一步資訊。

Boulevard

上一則

市長羅偉年終致詞盤點施政成果　強調舊金山正穩步回升

下一則

安樂居專家：長者節日飲食須兼顧健康

延伸閱讀

美國升級芬太尼為「大規模毀滅武器」 川普：殺死人數比炸彈還多

美國升級芬太尼為「大規模毀滅武器」 川普：殺死人數比炸彈還多
霍楚合約涉圍標？最新電郵曝光 斯特凡尼克促聯邦升級調查

霍楚合約涉圍標？最新電郵曝光 斯特凡尼克促聯邦升級調查
因應AI熱潮 台積熊本二廠傳升級4奈米

因應AI熱潮 台積熊本二廠傳升級4奈米
汕頭五金行大火 四代同堂家庭12死 初步排除人為縱火

汕頭五金行大火 四代同堂家庭12死 初步排除人為縱火
廣東汕頭五金行火災 四代同堂12人遇難 官方設事故調查組

廣東汕頭五金行火災 四代同堂12人遇難 官方設事故調查組

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

2025-12-11 14:46
開業當天，便有大量社區居民湧入。（記者夏彥／攝影）

大阪超市佛斯特市分店開幕 政商僑界齊剪綵

2025-12-13 01:20
史丹福大學學生貝克當年為校園報撰寫一系列報導，導致校長泰西爾-拉文下台。（取自https://theobaker.info/）

他大一時扳倒史丹福校長 新書再揭大學內幕

2025-12-14 01:19

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友