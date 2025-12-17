水管升級 聖塔克拉拉市南區暫時改用地下水

聖塔克拉拉谷水務局對水管進行設備升級。(聖塔克拉拉政府提供)

居住在聖塔克拉拉市南區的居民，近幾周若發現家中用水在口感或外觀上出現細微變化，市府表示屬於正常現象，水質仍符合飲用標準，民眾無須擔心。

市府指出，聖塔克拉拉谷水利局（Valley Water）暫時關閉供應南區用水的「西部輸水管線」（West Pipeline），進行設備升級與管線檢測作業。為彌補水源缺口，市府改為提高既有地下水井的使用比例，並搭配位於Stevens Creek Boulevard 與Lawrence Expressway附近的Serra儲水槽供水。

由於水源結構改變，部分住戶可能感覺水質「偏硬」，礦物質含量略高，或發現水中出現細小氣泡，使自來水看起來短暫混濁。市府說明，這些氣泡會在靜置後自然消散，並不影響水質安全。

此次西部輸水管線停用，主要目的是讓水務單位安裝管線狀況監測系統，全面評估管線老化情形，並進行必要的維修或更換工程。市府預計，最快可於明年4月底前恢復從西部輸水管線供水。

市府水務與下水道部門呼籲，民眾如對水質或供水情況有疑問，可向政府諮詢，獲取進一步資訊。