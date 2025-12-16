聖塔羅莎成灣區下一個零售重鎮？ 蒙哥馬利村吸引高端品牌進駐

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
聖塔羅莎與蒙哥馬利村（紅點處）一帶的地理位置圖。(谷歌地圖)
聖塔羅莎與蒙哥馬利村（紅點處）一帶的地理位置圖。(谷歌地圖)

101高速公路旁一貫給遊客「沉睡村落」印象的聖塔羅莎（Santa Rosa），可能成為灣區下一個零售重鎮？

舊金山紀事報報導，僅僅六年前，牛仔們趕著30頭長角牛，穿過聖塔羅莎市中心的銀行和啤酒廠，以此拉開縣博覽會（county fair）的序幕。當時市長斯塔普（Mark Stapp）說，這個酒鄉最大的城市「有點像個過度開發的牛城」。

但聖塔羅莎正在迅速改變。這座位於101號公路沿線、距離舊金山北部僅一個多小時車程的城市，正在吸引一種新型態的高端品牌。時尚零售商Anthropologie、Vuori和Warby Parker；迪士尼樂園著名的Salt & Straw冰淇淋；西南航空；Shake Shack；或許不久的將來，無人駕駛計程車服務Waymo也將進駐。

「人們逐漸意識到，我們是灣區第五大城市，我們正在努力不辜負這個稱號，」斯塔普說。在這些大牌商家中，實體零售商大多避開了市中心或聖塔羅莎的兩大室內購物中心，而是選擇在東邊約一哩半的地方，一個曾經冷清的社區購物中心–蒙哥馬利村（Montgomery Village）。這個購物中心以篷車吉祥物和免費停車而聞名。

蒙哥馬利村是占地約28萬平方呎的露天市場，約有60家商戶面向人行道開放，這些人行道連接著低矮的建築，保留了上世紀50年代的建築風格。

斯塔克（Terri Stark）經營一家名為「蒙蒂」（Monti's）的地中海餐廳，在此已經營了20多年。她說，多年來蒙哥馬利村「迫切需要改造」。晚上9點餐廳關門時，購物中心已空無一人，「以至於我們需要安排人護送員工到他們的車旁。」

「現在這裡比聖塔羅莎其他購物場所都好得多，」史塔克說。她和丈夫馬克在聖塔羅莎和希爾茲堡還擁有七家餐廳。蒙哥馬利村一直具備成為繁榮零售中心的潛力：頗受歡迎的當地商家、一家雜貨店、戶外空間以及附近數千戶居民（潛在的購物者）。但在過去十年裡，這個購物村似乎停滯不前，淪為退休人士午後休閒的寧靜去處。

隨後在2021年，波士頓的WS Development公司從當地一個家庭手中收購了這塊土地，並開始了緩慢的改造。Free People和Sephora等熱門零售商開始遷入，此地越來越顯得朝氣蓬勃。

零售商 灣區 舊金山

