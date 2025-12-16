我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

舊金山1歲男童遭熟人倒車輾過致死 警方：意外悲劇

記者王子涵／舊金山報導
舊金山警方表示，這起悲劇性事件看來是純粹的意外，沒有任何刑事行為的跡象。（本報檔案照）
舊金山警方表示，這起悲劇性事件看來是純粹的意外，沒有任何刑事行為的跡象。（本報檔案照）

舊金山警方表示，周日發生的一起致命車禍中，一名1歲男童遭車輛輾過身亡，肇事者為一名「男童所熟識的人」，事發時正倒車駛出住家車道。

舊金山警局周一表示，這起悲劇性事件看來是純粹的意外，並未對公眾構成風險，也沒有任何刑事行為的跡象。

警方表示，事故發生於周日上午約10時40分，地點位於海耶斯街（Hayes Street）與韋伯斯特街（Webster Street）交界處的一棟聯排住宅。當時，駕駛倒車駛出車庫時不慎輾過男童。救護人員趕抵後，立即將男童送往醫院搶救，但最終宣告不治。警方指出，肇事駕駛全程配合調查。

目擊者向舊金山紀事報表示，男童的母親在現場情緒崩潰、放聲痛哭，並試圖靠近孩子，當時救護人員正將男童抱上救護車送離現場。

鄰居們則紛紛表達哀悼之意。在靠近車道的一小塊泥土地上，有人設置了一處簡易紀念區，擺放了兩隻泰迪熊、五束鮮花、一個聖誕花圈與一支蠟燭。

68歲的鄰居布朗（Patsy Brown）表示，當她走近現場時，看見車道上留有血跡，並目睹醫護人員將男童送上救護車離去。她形容男童的母親當時看起來「完全失了魂」。

布朗說，男童一家包括父母及其他幾名孩子，平日為人安靜、內斂且有禮貌。「他們對我一直都很親切，」她說，「我對這位母親和整個家庭感到非常心痛。」

舊金山

上一則

「虛擬眼睛」檢視…舊金山大學招生 AI助摘要申請資料

下一則

羅偉簽署行政令 由市長辦公室統籌街頭安全

延伸閱讀

舊金山熱門纜車突然停駛 15人輕重傷

舊金山熱門纜車突然停駛 15人輕重傷
NBA／布朗、懷特轟65分做白工 康寧漢32分 活塞復仇綠衫軍

NBA／布朗、懷特轟65分做白工 康寧漢32分 活塞復仇綠衫軍
嬌生爽身粉致癌 判賠2女4000萬

嬌生爽身粉致癌 判賠2女4000萬
NBA／庫茲瑪31分、波特大三元 公鹿逆轉中斷塞爾蒂克5連勝

NBA／庫茲瑪31分、波特大三元 公鹿逆轉中斷塞爾蒂克5連勝
NBA／綠衫軍首節慢熱沒差 布朗轟42分率隊逆轉尼克

NBA／綠衫軍首節慢熱沒差 布朗轟42分率隊逆轉尼克

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
Kinokuniya書店在Santana Row開設Miffy 70周年限定快閃店。（圖源kinokuniya官網）

Miffy 70周年快閃店進駐南灣 獨家商品、限量福利一次看

2025-12-05 17:10
微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

2025-12-11 14:46
開業當天，便有大量社區居民湧入。（記者夏彥／攝影）

大阪超市佛斯特市分店開幕 政商僑界齊剪綵

2025-12-13 01:20

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條