舊金山1歲男童遭熟人倒車輾過致死 警方：意外悲劇

舊金山警方表示，這起悲劇性事件看來是純粹的意外，沒有任何刑事行為的跡象。（本報檔案照）

舊金山 警方表示，周日發生的一起致命車禍中，一名1歲男童遭車輛輾過身亡，肇事者為一名「男童所熟識的人」，事發時正倒車駛出住家車道。

舊金山警局周一表示，這起悲劇性事件看來是純粹的意外，並未對公眾構成風險，也沒有任何刑事行為的跡象。

警方表示，事故發生於周日上午約10時40分，地點位於海耶斯街（Hayes Street）與韋伯斯特街（Webster Street）交界處的一棟聯排住宅。當時，駕駛倒車駛出車庫時不慎輾過男童。救護人員趕抵後，立即將男童送往醫院搶救，但最終宣告不治。警方指出，肇事駕駛全程配合調查。

目擊者向舊金山紀事報表示，男童的母親在現場情緒崩潰、放聲痛哭，並試圖靠近孩子，當時救護人員正將男童抱上救護車送離現場。

鄰居們則紛紛表達哀悼之意。在靠近車道的一小塊泥土地上，有人設置了一處簡易紀念區，擺放了兩隻泰迪熊、五束鮮花、一個聖誕花圈與一支蠟燭。

68歲的鄰居布朗（Patsy Brown）表示，當她走近現場時，看見車道上留有血跡，並目睹醫護人員將男童送上救護車離去。她形容男童的母親當時看起來「完全失了魂」。

布朗說，男童一家包括父母及其他幾名孩子，平日為人安靜、內斂且有禮貌。「他們對我一直都很親切，」她說，「我對這位母親和整個家庭感到非常心痛。」