聖荷西移動房屋欲調漲 委員會確定反對

編譯組／綜合報導
聖荷西移動房屋本要上漲，現已被委員會確定反對。(本報檔案照片）
聖荷西移動房屋本要上漲，現已被委員會確定反對。(本報檔案照片）

聖荷西房屋與社區開發委員會」(San Jose Housing and Community Development Commission)，不要提高聖荷西市58個移動房屋園區(mobile home parks)居民租金

「聖荷西焦點報」報導，大多數委員在11日會議上，不支持移動房屋出售後、租金上漲10%。聖荷西市府房屋部門提出這項漲價方案，目標為更新沿用數十年的移動房屋租金政策、從而為基礎建設提供更多資金。

委員會以9比4投票結果、決定僅接受符合加州眾議院AB 2782法案的政策修改，取消長期租賃合約免受租金大幅上漲影響的豁免權。

根據現存政策，業主每年每個地塊的租金漲幅、不可超過3%-7%。超過此範圍的漲幅，需要市府批准，並且業主只有在房屋被廢棄、居民被驅逐或交易失敗的情況下，才能將租金提高至市價。委員會主席納瓦羅(Ruben Navarro)表示，沒有任何實際數據支持這些更動。

「移動房屋」(mobile homes)或稱為「預製房屋」，通常由居住者所有，但他們並不擁有土地。房主每月向移動房屋園區的所有者、支付土地租金，而園區所有者則負責維護房屋外部的所有設施，包括瓦斯與水管。

委員會成員賈辛斯基(Ryan Jasinsky)自己也是移動房屋園區的所有者，他表示，在出售時提高租金、將保護現有移動房屋居民的利益，促使業主可維持移動房屋園區的營運，同時減少公平回報聽證會的次數。聽證會是指房東為了獲得合理的投資回報，要求所有居民的租金上漲、超過所允許的幅度。賈辛斯基在會議中說，若希望移動房屋社區持續營運，就必須做出改變，否則整個系統將崩潰。

根據市府數據，全聖荷西市共有58個移動房屋園區、超過1萬個移動房屋停車位，皆受到租金政策約束。其被認為是聖荷西市最後幾處可負擔房屋之一。「聖荷西維德移動房屋園區」(San Jose Verde Mobile Home Park)租金從每月800美元至1600美元。

有數十名居民與倡議人士在會中發言反對擬議的租金上漲。前市府房屋局局長莫瑞萊斯費蘭德(Jacky Morales-Ferrand)表示，沒有證據顯示，提高租金是必要的。她在2017年擔任局長任內，移動房屋園區業主也曾提出類似的改革方案，但當時房屋部門並不支持。她在會中指出，平衡移動房屋居民與業主利益，一直都不是件容易的事。

