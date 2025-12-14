灣區捷運 明年票價將上漲6.2%

BART將在新的一年提高票價。(圖取自BART官方臉書)

在今年末除夕夜大肆慶祝的舊金山灣區 捷運(Bay Area Rapid Transit)乘客，第二天清晨搭車回家時、可能面臨一個不開心的驚愕：自2026年1月1日起，BART票價將上漲6.2%。

「舊金山紀事報」報導，BART在新聞稿指出，平均票價將上漲30美分、自4.88美元漲至5.18美元。短程車程，例如自柏克萊市中心到屋崙上城區19街的三個站路程，票價將上漲15美分。

長程通勤受到影響最大，車程自安蒂奧克(Antioch)到舊金山Montgomery車站的45英里車程，票價將上漲55美分。

票價新上漲的同一時間，BART停車費也將調漲30%。BART官員指出，通貨膨脹為此次票價上漲的主要理由，其與過去三年整體物價上漲的趨勢相符。BART於去年與前年，都有類似幅度調漲票價。

預計此次票價上漲，明年將帶來1560萬美元收入，對正在面臨財務危機、必須量入為出的BART來說，正是一筆亟需的經費。

灣區捷運系統官員在宣布新票價時指出，該機構的融資模式已過時，由於疫情 期間、辦公室的辦公人數減少，客流量也基本上停滯，票價收入已不足以支付龐大的交通路線與巨額的固定基礎設施營運成本。一旦明年新逛疫情緊急援助基金耗盡，BART的營運赤字可能高達每年4億美元。目前，BART主管正在請求選民通過一項稅收提案、期以獲得財務支援。

BART董事主席費利(Mark Foley)聲明表示，在當局請求當地政府加大對BART的投資與支持的同時，也需削減內部開支以降低成本，也必須請求乘客承擔更多通勤費用。BART將持續致力提高效率，並施行嚴格成本控制。

BART已透過縮短裂成運行時間，以節省能源，並暫時凍結招聘，以及調整服務來適應客流量變化等方式，削減成本。