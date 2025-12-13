灣區民眾學平甩功 體驗養生之道

超過80位民眾參與講座，一同體驗健康平甩功。（受訪者提供）

為推廣僑胞運動習慣，促進身體健康，美國梅門文化中心和金山灣區華人 運動大會共同舉辦「平甩傳愛・健康講座」，於6日在金山灣區華僑文教服務中心舉行，邀請民眾藉由簡單易學的平甩功法，超過80位民眾參與講座，一同體驗健康平甩功。

金山灣區華人運動大會主委陳立功表示，這兩位教練從台灣遠道而來，機會非常難得，並提及自己的哥哥， 11年前在台灣得了末期癌症 ，透過改吃素食以及平甩功養生的方法，現已恢復了健康，目前是台灣梅門文化中心的長期志工與教練。所以也是因為透過這層緣分的關係，因緣際會下促成這次講座，講座宗旨與華運會相結合，都是希望僑胞多運動、多健康、多快樂。

創立於1989年的「梅門一炁流行養生學苑」由李鳳山師父創辦，以「梅門乃沒門」為精神宗旨，貫串今古智慧，推廣融入生活的養生之道，引導大眾從身體鍛鍊，進入生活全方位的養生修煉，以達身心靈和諧。