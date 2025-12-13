我的頻道

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

舊金山、州府推新法 加強守護家暴受害者

記者李怡／舊金山報導
強化保護令執法力道，舊金山與州府聯手守護家暴受害者；示意圖。（記者李怡/攝影）
強化保護令執法力道，舊金山與州府聯手守護家暴受害者；示意圖。（記者李怡/攝影）

對許多家庭暴力受害者來說，走進法院申請保護令，往往是人生中最艱難的一步。在舊金山，不少人發現，即使法院下了保護令，加害者仍照樣出現、騷擾、威脅，卻未必會受到實質處罰，幾乎讓法律保護變得名存實亡。

為回應這樣的處境，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）與加州眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）12日宣布，將在州層級推動新法案，讓檢察官在高風險情況下，能對嚴重或反覆違反保護令的行為提出重罪指控，盼在暴力升級前就能介入。

羅偉表示，許多受害者不是不求助，而是照著制度一步一步走，卻仍然不安全。他指出，當保護令被違反卻沒有即時後果，受害者往往更不敢再報警，甚至選擇默默承受，這是制度最該補強的地方。

市長辦公室指出，市府近年接獲大量有關保護令遭違反的通報，但現行法律多僅能以輕罪處理，加上司法資源有限，這類案件常被排在後面，錯失關鍵介入時機。相關研究也顯示，保護令若未被確實執行，反而可能提高受害者遭到嚴重傷害甚至喪命的風險。

司嘉怡表示，她在與倖存者接觸時，常聽到類似心聲，「她們做了所有該做的事，卻在最需要保護時被制度放生」。她強調，新法並非一律加重刑責，而是讓檢察官在明顯存在危險時，有更多工具保護當事人。

市長受害者權益辦公室主任李艾薇（Ivy Lee）指出，研究顯示，多達44%的保護令曾遭違反，長期下來會削弱受害者對司法體系的信任。如果每一次求助，都換來失望，很多人最後選擇不再開口。

長期投入家暴防治工作的社區組織也表示，保護令本應是受害者的一道安全防線，若反覆被踩線卻沒有後果，等於向加害者傳遞錯誤訊號，讓暴力持續發生，也讓鄰里與家人長期處於不安之中。對許多移民家庭與語言能力有限的居民而言，制度是否能即時回應，更攸關他們是否願意向外求助。

司嘉怡預計在下個立法會期正式提出法案，並由羅偉擔任提案贊助人。支持者希望，透過這項改革，讓「保護令」不再只是一張紙，而是真正能讓受害者安心回家的保障。

羅偉 舊金山 加州

年底返鄉潮 I-140申請人慎離境

灣區民眾學平甩功 體驗養生之道

