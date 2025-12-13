舊金山日落區19街翻新工程 最右側停車帶先開工

第一周過去大批道路鋪設車輛已進駐該路段進行作業。（記者王子涵╱攝影）

加州 交通廳（Caltrans）自12月起開啟為期一年的舊金山 19街道路重鋪工程，第一周過去大批道路鋪設車輛已進駐該路段進行作業。作為舊金山西區最繁忙的交通走廊，翻修工程勢必將給當地交通帶來壓力。

據州交通廳公布的計畫，第一階段將率先重鋪道路最右側的停車帶，之後才開始行車道的施工。工程範圍涵蓋19街介於Lincoln Way與Holloway大道之間的路段，並包括加州街（California Street）與Park Presidio大道的交會處。第二階段將於2026年春季啟動，先完成Holloway至Lincoln路段的全車道鋪設，南向車道則預計於2026年6月完工。

對於長期仰賴19街通勤的居民而言，工程雖能改善如今糟糕的路況，但也引發不小憂慮。居民王先生對本報表示，19街的路況已經十分糟糕，道路坑窪越來越多，重新鋪設是社區翹首以盼的工程。

「只是翻新開始在一個錯誤的時機。」王先生說，「日落區的兩條主要通道，海傍公路（Great Highway）與19街應至少有一條保證完全開放，才能滿足社區通勤的要求。」

去年舊金山通過的K提案，自今年春季起永久封閉了海傍公路，19街承擔更多車流導致道路擁堵現象更加嚴重。「等到19街主車道開始鋪設時，交通狀況一定會變得更加糟糕。若能盡快將海傍公路重開，或許社區交通能有所喘息。」

部分商家同樣憂心其生意受創。Avenues Barber Lounge業主Snip表示，過去道路施工期間，停車困難使顧客卻步。「客人繞了一小時找不到位子，自然不會來剪髮，」他說。

根據官方計畫，第一階段期間，施工方向將保持兩線道通行、一線道封閉；反向車道則全線維持開放。第二階段時，施工方向將僅保留一線道通行，其餘兩線封閉。州交通廳提醒駕駛者，尖峰時段（上午6時至10時、下午3時至7時）恐出現顯著延誤，並建議使用替代路線。部分公車站可能臨時調整位置，乘客須留意後續公告。工程將主要在周一至周五上午7時至下午3時施作。