我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

舊金山日落區19街翻新工程 最右側停車帶先開工

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第一周過去大批道路鋪設車輛已進駐該路段進行作業。（記者王子涵╱攝影）
第一周過去大批道路鋪設車輛已進駐該路段進行作業。（記者王子涵╱攝影）

加州交通廳（Caltrans）自12月起開啟為期一年的舊金山19街道路重鋪工程，第一周過去大批道路鋪設車輛已進駐該路段進行作業。作為舊金山西區最繁忙的交通走廊，翻修工程勢必將給當地交通帶來壓力。

據州交通廳公布的計畫，第一階段將率先重鋪道路最右側的停車帶，之後才開始行車道的施工。工程範圍涵蓋19街介於Lincoln Way與Holloway大道之間的路段，並包括加州街（California Street）與Park Presidio大道的交會處。第二階段將於2026年春季啟動，先完成Holloway至Lincoln路段的全車道鋪設，南向車道則預計於2026年6月完工。

對於長期仰賴19街通勤的居民而言，工程雖能改善如今糟糕的路況，但也引發不小憂慮。居民王先生對本報表示，19街的路況已經十分糟糕，道路坑窪越來越多，重新鋪設是社區翹首以盼的工程。

「只是翻新開始在一個錯誤的時機。」王先生說，「日落區的兩條主要通道，海傍公路（Great Highway）與19街應至少有一條保證完全開放，才能滿足社區通勤的要求。」

去年舊金山通過的K提案，自今年春季起永久封閉了海傍公路，19街承擔更多車流導致道路擁堵現象更加嚴重。「等到19街主車道開始鋪設時，交通狀況一定會變得更加糟糕。若能盡快將海傍公路重開，或許社區交通能有所喘息。」

部分商家同樣憂心其生意受創。Avenues Barber Lounge業主Snip表示，過去道路施工期間，停車困難使顧客卻步。「客人繞了一小時找不到位子，自然不會來剪髮，」他說。

根據官方計畫，第一階段期間，施工方向將保持兩線道通行、一線道封閉；反向車道則全線維持開放。第二階段時，施工方向將僅保留一線道通行，其餘兩線封閉。州交通廳提醒駕駛者，尖峰時段（上午6時至10時、下午3時至7時）恐出現顯著延誤，並建議使用替代路線。部分公車站可能臨時調整位置，乘客須留意後續公告。工程將主要在周一至周五上午7時至下午3時施作。

交通廳強調工程帶來的短期不便將換來長期效益。發言人金塔納(Pedro Quintana)表示，重鋪後的路面將提升駕駛安全性與行車品質，亦讓行人與自行車騎士享有更平整的街道。「我們理解施工會造成短暫不便，但最終成果將使所有使用者受益。」他說。

第一周過去大批道路鋪設車輛已進駐該路段進行作業。（記者王子涵╱攝影）
第一周過去大批道路鋪設車輛已進駐該路段進行作業。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 加州

上一則

年底返鄉潮 I-140申請人慎離境

下一則

灣區民眾學平甩功 體驗養生之道

延伸閱讀

強化保護令執法力道 舊金山與州府聯手守護家暴受害者

強化保護令執法力道 舊金山與州府聯手守護家暴受害者
已故華人市長李孟賢 半身雕像落戶市政廳 四代同堂共見證

已故華人市長李孟賢 半身雕像落戶市政廳 四代同堂共見證
舊金山最大爛尾樓砍價92%甩賣 「泛海中心」10億投資打水漂

舊金山最大爛尾樓砍價92%甩賣 「泛海中心」10億投資打水漂
前市長李孟賢半身像安放金山市政廳 取代種族主義市長雕像

前市長李孟賢半身像安放金山市政廳 取代種族主義市長雕像
日落區社區領袖周紹鋆 遞表參選第4區市議員

日落區社區領袖周紹鋆 遞表參選第4區市議員

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
Kinokuniya書店在Santana Row開設Miffy 70周年限定快閃店。（圖源kinokuniya官網）

Miffy 70周年快閃店進駐南灣 獨家商品、限量福利一次看

2025-12-05 17:10
位於北加的東灣州大一景。（谷歌地圖）

貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元

2025-12-06 01:20

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控