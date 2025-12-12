康曲柯士達縣頻傳入室偷盜 青少年瞄準汽車鑰匙

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
康曲柯士達縣東部發生連串入室盜竊案件，似乎是一群青少年所為，目標都是汽車鑰匙。示意圖。(圖╱AI生成)
康曲柯士達縣東部發生連串入室盜竊案件，似乎是一群青少年所為，目標都是汽車鑰匙。

舊金山紀事報(San Franciscl Chronicle)報導，連串的入室盜竊案促使警方向居民發出罕見的廣泛警告。康縣的匹茲堡（Pittsburg）、安蒂奧克（Antioch）、歐克利（Oakley）和布倫特伍德（Brentwood）的警官們表示，他們正在調查一系列入室盜竊案。

根據10日發布的社區公告，這些案件中，一群青少年透過未上鎖的門或未上鎖的窗戶潛入民宅——有些案件中，他們甚至拆除了紗窗。警方表示，在許多案件中，竊賊似乎都在尋找一件特定的物品：車鑰匙。公告指出，這種特定目標犯罪「不幸導致了多輛汽車被盜」。

「我們想提醒大家，務必鎖好門窗，尤其是在夜間，」公告中寫道。官員們還敦促居民將鑰匙存放在「家中安全且不顯眼的地方，而不是靠近入口、廚房檯面或桌子的地方」。

調查人員正與康曲柯士達縣地方檢察官辦公室協調，審查這些案件。這些案件似乎在多個社區都呈現類似的作案模式。雖然警方除了指出有未成年人涉案外，尚未公佈嫌疑人的具體描述，但相關機構表示正在追蹤線索。

當局強調，簡單的預防措施就能有效阻止入室盜竊，並補充說：「一些簡單的預防措施就能在保護我們社區方面發揮重要作用。」

全福會30周年福音餐會 帶來聖誕亮光

金山灣區媽媽教室冬季課表出爐 教你輕鬆做年菜

