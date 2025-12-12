聖塔克拉拉市家居裝飾大賽登場 將選出8名獲獎者

聖塔克拉拉邀市民參加年度節慶家居布置大賽。（聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉市年度最受社區期待的「2025年節日家居裝飾比賽（Holiday Home Decorating Contest）」正式登場，市府邀請居民以燈飾、創意與節慶想像力，將家園布置成冬日奇境、璀璨亮燈秀或任何能展現節慶歡樂的景象，為鄰里帶來滿滿節日氣氛。

報名已開放，參賽者需於12月19日中午12時前完成線上報名表。所有參賽作品將同步呈現在市府提供的「即時互動地圖」，供民眾欣賞各家創意布置。本比賽僅限聖塔克拉拉市居民參加，且作品須為參賽住戶本人所布置。參賽內容僅評比住宅外部裝飾，未完成報名資料者將不列入評選。除了個人參賽外，最多8戶居民可共同組隊，以「社區小組」名義參加，但須為同一街區、同一單位或相鄰住戶。

評分項目包含裝飾意涵說明，燈光運用，裝飾豐富度，原創性與創意，整體主題呈現，每項滿分5分。今年將選出 八名獲獎者，包括1名「Best of the Best」最佳總冠軍，1名最佳團體獎（Best Group），依1至6區選出6名分區優勝。每戶僅能獲得一項獎項。去年得獎者不得重複獲得同類獎項，但仍可參加其他獎項角逐並加入地圖展示。

得獎名單將於12月22日公布在市文化委員會的Facebook Instagram。得獎人將收到email通知，並獲得：專屬庭院展示獎牌（由文化委員親自送達），市長簽發的榮譽證書（郵寄至住家），團體獎得主另獲頒一面獎牌及證書，得獎住家照片與地址將刊登於市府官網與社群媒體，所有參賽作品將加入市府的互動地圖供全市居民欣賞。

聖塔克拉拉市府鼓勵居民踴躍參加，用燈飾、花環與創意，讓社區在歲末年終閃耀節慶光彩。