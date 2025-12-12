我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

捐血送愛馬拉松1月11日北加州開跑 3大好禮等你拿

記者江碩涵／聖荷西報導
國際捐血公益活動1月11日北加州開跑，史丹福捐血中心首度開到南灣，停在金山灣區僑教中心。（主辦單位提供）
國際捐血公益活動1月11日北加州開跑，史丹福捐血中心首度開到南灣，停在金山灣區僑教中心。（主辦單位提供）

全球愛心捐血馬拉松公益活動在世界各地將同步進行，史丹福捐血中心（Stanford Blood Center）的大型捐血車將於2026年1月11日上午10時至下午3時停在金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas）戶外停車場，歡迎17歲至65歲者報名參加。目前已有30名熱心捐血者上網登記，名額有限，盡早預約。

中華民國僑務委員魏德珍表示，近期聯繫史丹福捐血中心和灣區多個僑界社團，聯合主流和僑社一起合作公益愛心捐血活動。這也是中華民國僑團首次和史丹福捐血中心合作，史丹福首度將捐血車開到僑教中心停車場舉行的國際捐血公益活動。

每位上網預約者當天可得到主辦單位台大EMBA提供10美元禮物以及史丹福捐血中心贈送的20美元禮卡和金州勇士隊Warrior連帽運動衣。這三項好禮都非常有誠意，歡迎僑胞熱血參與。

每位上網預約者當天可得到主辦單位台大EMBA提供10美元禮物以及史丹福捐血中心贈...
每位上網預約者當天可得到主辦單位台大EMBA提供10美元禮物以及史丹福捐血中心贈送的20美元禮卡和金州勇士隊Warrior連帽運動衣。（主辦單位提供）

魏德珍表示，美國每2秒就有人需要輸血，加州缺血也相當嚴重，尤其每年1月是捐血量最低的血荒期，選在此時招募捐血者，可藉此國際公益捐血活動，以雪中送炭的愛心在寒冬送暖、捐血傳愛，發揮「Taiwan can help」的精神，幫助北加州各大醫院和社區有需要的人，是非常有意義的好事。「捐血一袋、救人一命」，每袋血都極其珍貴，這次的活動由海外北加州站領頭開跑，後續還將連結世界各地，帶給需要者更多的愛、溫暖及關懷。

捐血活動由台灣的台大EMBA校友會Coco翁、劉怡君、世界華人工商婦女企管協會北加州分會Anna Wei、Judy Lo以及北加州台大校友會會長卓欣慧、北加州中文學校聯合會會長傅其俊、北加州大專校友會聯合會會長奚藻勳聯合主辦。

如要預約捐血，請先上網填寫資料，網址：https://sbcdonor.org/donor/schedules/drive_schedule/15799。捐血程序細節可參考網址：https://stanfordbloodcenter.org/donate-blood/blood-donation-facts/the-donation-process/。如有問題可電洽888-723-7831，或電郵[email protected]

全球愛心捐血馬拉松公益活動在世界各地將同步進行。（主辦單位提供）
全球愛心捐血馬拉松公益活動在世界各地將同步進行。（主辦單位提供）

加州 北加 台大

上一則

金山槍枝回購獲響應 社區共築安全網

下一則

世報理財講座 會計師王榮玫談川普新稅改

延伸閱讀

國際捐血公益活動 1月11日北加州開跑

國際捐血公益活動 1月11日北加州開跑
駭客「大戰」AI贏過真人 每小時花費僅60元

駭客「大戰」AI贏過真人 每小時花費僅60元
北加房市重洗牌 12/13「世報2026稅務理財講座」揭布局密碼

北加房市重洗牌 12/13「世報2026稅務理財講座」揭布局密碼
「我的夢」基金會成立 凝聚僑社力量

「我的夢」基金會成立 凝聚僑社力量
矽谷中文學校過冬至 TCML學員搓湯圓

矽谷中文學校過冬至 TCML學員搓湯圓

熱門新聞

柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
Kinokuniya書店在Santana Row開設Miffy 70周年限定快閃店。（圖源kinokuniya官網）

Miffy 70周年快閃店進駐南灣 獨家商品、限量福利一次看

2025-12-05 17:10
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪