捐血送愛馬拉松1月11日北加州開跑 3大好禮等你拿

國際捐血公益活動1月11日北加州開跑，史丹福捐血中心首度開到南灣，停在金山灣區僑教中心。（主辦單位提供）

全球愛心捐血馬拉松公益活動在世界各地將同步進行，史丹福捐血中心（Stanford Blood Center）的大型捐血車將於2026年1月11日上午10時至下午3時停在金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas）戶外停車場，歡迎17歲至65歲者報名參加。目前已有30名熱心捐血者上網登記，名額有限，盡早預約。

中華民國僑務委員魏德珍表示，近期聯繫史丹福捐血中心和灣區多個僑界社團，聯合主流和僑社一起合作公益愛心捐血活動。這也是中華民國僑團首次和史丹福捐血中心合作，史丹福首度將捐血車開到僑教中心停車場舉行的國際捐血公益活動。

每位上網預約者當天可得到主辦單位台大 EMBA提供10美元禮物以及史丹福捐血中心贈送的20美元禮卡和金州勇士隊Warrior連帽運動衣。這三項好禮都非常有誠意，歡迎僑胞熱血參與。

魏德珍表示，美國每2秒就有人需要輸血，加州 缺血也相當嚴重，尤其每年1月是捐血量最低的血荒期，選在此時招募捐血者，可藉此國際公益捐血活動，以雪中送炭的愛心在寒冬送暖、捐血傳愛，發揮「Taiwan can help」的精神，幫助北加 州各大醫院和社區有需要的人，是非常有意義的好事。「捐血一袋、救人一命」，每袋血都極其珍貴，這次的活動由海外北加州站領頭開跑，後續還將連結世界各地，帶給需要者更多的愛、溫暖及關懷。

捐血活動由台灣的台大EMBA校友會Coco翁、劉怡君、世界華人工商婦女企管協會北加州分會Anna Wei、Judy Lo以及北加州台大校友會會長卓欣慧、北加州中文學校聯合會會長傅其俊、北加州大專校友會聯合會會長奚藻勳聯合主辦。