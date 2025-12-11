我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

記者龔玥╱聖荷西報導
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco近期於冷藏烘焙區推出期間限定Crème Brûlée Bar Cake（法式烤布蕾長條蛋糕），售價18.99美元，一上架便引發甜點愛好者搶購。這款重量超過2.5磅、可切至20片的大份量蛋糕，被不少會員形容為「值得一試的Costco新品」。

根據商品介紹，Crème Brûlée Bar Cake以香草海綿蛋糕為基底，層層堆疊烤布蕾慕斯、奶油霜與酥脆糖層。外層則覆以白金大理石風奶油霜、鮮奶油裝飾以及金色糖粒點綴，視覺上十分吸睛。儘管名稱中帶有「brûlée」，部分消費者指出最上層的脆糖更像威化或脆片，並非傳統烤布蕾那種用火槍焦糖化的硬脆薄片，但口感仍受好評。

多數試吃者表示，蛋糕整體風味偏清爽、甜度適中。「吃起來比想像中輕盈，不會像一般美式蛋糕甜到膩。」居民李小姐說︰「海綿蛋糕軟，慕斯滑順，很容易一直吃。」如果覺得整體偏甜，其實可以直接避開最底下那一層；上方的幾層主要是奶香與慕斯的滑順風味，奶味大於甜味，吃起來更清爽。

今年夏天Costco曾推出季節限定的桃子風味蛋糕，因甜香濃郁一度在社群上爆紅。但也有顧客不太喜歡酸味，這次的Crème Brûlée Bar Cake被認為更耐吃。黃女士也分享：「這個烤布蕾口味比較平衡，小朋友也能接受。」

該蛋糕為季節性商品，目前上架後銷售狀況相當熱烈，Costco並未公布販售至何時，但依過往經驗，類似長條蛋糕多為限時推出，可能會因庫存與季節調整停止供應。

Costco

上一則

TSA示警：機場慎用USB充電、免費WiFi

下一則

南航舉辦「你好中國」文旅推介會 促中美交流

延伸閱讀

開心果口味甜品再+1 好市多最新起司蛋糕超搶手

開心果口味甜品再+1 好市多最新起司蛋糕超搶手
軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵
海外Costco異國美食太誘人 美國粉絲跪求引進這些商品

海外Costco異國美食太誘人 美國粉絲跪求引進這些商品
好市多烘焙新品僅賣10美元 加上冰淇淋秒變奢華聖誕

好市多烘焙新品僅賣10美元 加上冰淇淋秒變奢華聖誕
好市多節日限定新寵 奶油布蕾蛋糕甜度測評來了

好市多節日限定新寵 奶油布蕾蛋糕甜度測評來了

熱門新聞

柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Kinokuniya書店在Santana Row開設Miffy 70周年限定快閃店。（圖源kinokuniya官網）

Miffy 70周年快閃店進駐南灣 獨家商品、限量福利一次看

2025-12-05 17:10
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺