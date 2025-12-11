Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco 近期於冷藏烘焙區推出期間限定Crème Brûlée Bar Cake（法式烤布蕾長條蛋糕），售價18.99美元，一上架便引發甜點愛好者搶購。這款重量超過2.5磅、可切至20片的大份量蛋糕，被不少會員形容為「值得一試的Costco新品」。

根據商品介紹，Crème Brûlée Bar Cake以香草海綿蛋糕為基底，層層堆疊烤布蕾慕斯、奶油霜與酥脆糖層。外層則覆以白金大理石風奶油霜、鮮奶油裝飾以及金色糖粒點綴，視覺上十分吸睛。儘管名稱中帶有「brûlée」，部分消費者指出最上層的脆糖更像威化或脆片，並非傳統烤布蕾那種用火槍焦糖化的硬脆薄片，但口感仍受好評。

多數試吃者表示，蛋糕整體風味偏清爽、甜度適中。「吃起來比想像中輕盈，不會像一般美式蛋糕甜到膩。」居民李小姐說︰「海綿蛋糕軟，慕斯滑順，很容易一直吃。」如果覺得整體偏甜，其實可以直接避開最底下那一層；上方的幾層主要是奶香與慕斯的滑順風味，奶味大於甜味，吃起來更清爽。

今年夏天Costco曾推出季節限定的桃子風味蛋糕，因甜香濃郁一度在社群上爆紅。但也有顧客不太喜歡酸味，這次的Crème Brûlée Bar Cake被認為更耐吃。黃女士也分享：「這個烤布蕾口味比較平衡，小朋友也能接受。」

該蛋糕為季節性商品，目前上架後銷售狀況相當熱烈，Costco並未公布販售至何時，但依過往經驗，類似長條蛋糕多為限時推出，可能會因庫存與季節調整停止供應。