老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

比爾蓋茲的小女兒菲比蓋茲（Phoebe Gates）憑她在史丹福大學宿舍開發出的一款人工智慧應用程式，獲得3000萬美元注資。(Linkedin)

比爾蓋茲 的小女兒憑她在史丹福大學 宿舍開發出的一款人工智慧 應用程式，獲得3000萬美元注資。

舊金山紀事報報導，比爾蓋茲的小女兒菲比蓋茲（Phoebe Gates）為人工智慧購物平台Phia獲得了3000萬美元的新融資。Phia是菲比與史丹福同學基安尼（Sophia Kianni）共同建立的新創公司，迅速吸引了許多名人的投資，包括比伯（Hailey Bieber）、詹娜（Kris Jenner）、Meta前首席營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）以及塑身衣品牌Spanx創始人布雷克利（Sara Blakely.）。

彭博社報導，Phia發言人證實了這輪融資，使這家總部位於紐約的公司估值達到1.8億美元，較9月籌集的800萬美元大幅成長。菲比和基安尼最初是在一門課程中開始嘗試生成式人工智慧的，這門課程鼓勵學生探索人工智慧的實際應用。

在短暫考慮過「藍牙衛生棉條」（bluetooth tampon）的概念後，她們將目光轉向了作為室友時共同遇到的一個難題：無休止的標籤、不穩定的價格和缺乏透明度，這些都是網路購物的通病。史丹福社會創業計畫提供的25萬美元資助，幫助他們全職投入這個項目，並最終搬到了紐約。

菲比告訴Elle雜誌，當她最初向父母提出這個想法時，他們勸她先把它當成副業–她聽從了父母的建議，搬到紐約後念史丹福的夜校課程，並於2024年完成了學業。

「他們說，『好吧，你可以把它當成副業，但你必須繼續上學。』說實話，我覺得人們不會想到我的家人會這麼做。」她說，她的父親於1975年從哈佛大學輟學，創辦了微軟Microsoft。「基安妮甚至暫時中斷了學業，以便盡快盡可能多地了解我們將要進入的行業。」比爾蓋茲雖然公開支持這個公司，但他並未投資。

除了Phia之外，菲比表示，她希望自己的成功能讓她可以資助其他女性創辦人，並指出只有2%的創投資金流向了女性。