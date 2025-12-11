老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
比爾蓋茲的小女兒菲比蓋茲（Phoebe Gates）憑她在史丹福大學宿舍開發出的一款人工智慧應用程式，獲得3000萬美元注資。(Linkedin)
比爾蓋茲的小女兒憑她在史丹福大學宿舍開發出的一款人工智慧應用程式，獲得3000萬美元注資。

舊金山紀事報報導，比爾蓋茲的小女兒菲比蓋茲（Phoebe Gates）為人工智慧購物平台Phia獲得了3000萬美元的新融資。Phia是菲比與史丹福同學基安尼（Sophia Kianni）共同建立的新創公司，迅速吸引了許多名人的投資，包括比伯（Hailey Bieber）、詹娜（Kris Jenner）、Meta前首席營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）以及塑身衣品牌Spanx創始人布雷克利（Sara Blakely.）。

彭博社報導，Phia發言人證實了這輪融資，使這家總部位於紐約的公司估值達到1.8億美元，較9月籌集的800萬美元大幅成長。菲比和基安尼最初是在一門課程中開始嘗試生成式人工智慧的，這門課程鼓勵學生探索人工智慧的實際應用。

在短暫考慮過「藍牙衛生棉條」（bluetooth tampon）的概念後，她們將目光轉向了作為室友時共同遇到的一個難題：無休止的標籤、不穩定的價格和缺乏透明度，這些都是網路購物的通病。史丹福社會創業計畫提供的25萬美元資助，幫助他們全職投入這個項目，並最終搬到了紐約。

菲比告訴Elle雜誌，當她最初向父母提出這個想法時，他們勸她先把它當成副業–她聽從了父母的建議，搬到紐約後念史丹福的夜校課程，並於2024年完成了學業。

「他們說，『好吧，你可以把它當成副業，但你必須繼續上學。』說實話，我覺得人們不會想到我的家人會這麼做。」她說，她的父親於1975年從哈佛大學輟學，創辦了微軟Microsoft。「基安妮甚至暫時中斷了學業，以便盡快盡可能多地了解我們將要進入的行業。」比爾蓋茲雖然公開支持這個公司，但他並未投資。

除了Phia之外，菲比表示，她希望自己的成功能讓她可以資助其他女性創辦人，並指出只有2%的創投資金流向了女性。

人工智慧 比爾蓋茲 史丹福大學

