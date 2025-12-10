為超級盃預熱「俠客」歐尼爾牛宮辦派對

「Shaq′s Fun House」將於2月6日在德利市的牛宮舉辦，為2月8日在聖塔克拉拉李維球場舉行的超級盃賽事預熱。（取自Shaq′s Fun House官網）

NBA 名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O′Neal）主辦的年度「Shaq′s Fun House」，將於超級盃 前夕重返灣區，於2月6日在德利市的牛宮（Cow Palace）舉辦，為2月8日在聖塔克拉拉李維球場（Levi′s Stadium）舉行的超級盃賽事預熱。

主辦單位透過新聞稿指出，活動是一場「結合音樂節、嘉年華與馬戲團於一體的超大型娛樂盛會」，現場將安排多組音樂演出、遊樂設施、互動體驗，以及餐飲與開放式酒吧服務。

歐尼爾在聲明中表示，他從創辦這項活動的第一天起，就希望這是一場屬於所有人的派對，而不是僅限於少數貴賓參與。「許多大型賽事相關活動給人的感覺只對VIP開放，但在這裡，只要購買門票，一整晚的音樂、遊樂設施、餐飲、開放式酒吧和娛樂內容都已包含在內，參加者只需要到場盡情享受。」

他也表示，舊金山 是世界上最具代表性的運動城市之一，期待能將牛宮打造成超級盃賽事之外最熱鬧的聚會場所。

根據主辦單位公布的表演陣容，Shaq′s Fun House將邀請多位重量級藝人登台，包括嘻哈歌手T-Pain、國際電音DJTiësto，以及DJ兼音樂製作人Disco Lines。現場亦將設置完整的嘉年華遊樂區，提供遊樂設施、遊戲與沉浸式互動體驗。

T-Pain被視為活動的主要亮點之一，主辦單位指出，他將帶來多首代表作演出，其中包括與Flo Rida合作、累積10倍白金銷量的單曲「Low」。

Tiësto則是全球最具知名度的舞曲DJ之一；Disco Lines則以其單曲「Baby Girl」以及為Tinashe打造的熱門混音作品「No Broke Boys」打開知名度。

除了主辦活動外，歐尼爾本人也將參與演出，並將以其音樂身分「DJ Diesel」登台表演。主辦單位表示，他將帶來以重拍電子舞曲為主的演出風格。歐尼爾之子、同為DJ的Myles O′Neal也將同台演出。

門票將於12月12日上午10時正式開賣，全包式開放酒吧門票起價為249.99元，另提供高階VIP門票與專屬包桌選項。

主辦單位表示，Shaq′s Fun House歷年皆吸引眾多名人與運動、娛樂界人士出席，過往與會者包括多名NFL與NBA球星，以及影視、音樂與社群媒體知名人物。歐尼爾今年稍早也曾在NBA全明星週期間現身舊金山，參與多場轉播與相關活動。