我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

數十年來最大規模…蘋果爆高管離職潮 庫克任內最動盪

編譯林思牧／綜合報導
蘋果公司總部內一景。(谷歌地圖)
蘋果公司總部內一景。(谷歌地圖)

蘋果公司驚爆高層主管離職潮，晶片部門主管也可能會離職。

聖荷西信使報報導，長期以來被視為矽谷穩定典範的蘋果公司，如今卻突然遭遇數十年來最大規模的人事變動，多位高階主管和關鍵工程師相繼離職：就在過去一周，蘋果公司的人工智慧和介面設計負責人走了。隨後公司又宣布其總法律顧問和政府事務負責人也將離開。

這四位高層都是直接向執行長庫克Tim Cook）匯報工作，這標誌著蘋果高層發生了前所未有的劇烈更迭。而且，未來可能還會出現更多變化。知情人士透露，蘋果硬體技術資深副總裁、備受尊敬的高管斯魯吉（Johny Srouji）最近告訴庫克，他正在認真考慮在不久的將來離職。斯魯吉是蘋果引以為傲的自主晶片專案的架構師，他已告知同事，如果他最終離開，他打算加入其他公司。

與此同時，人工智慧人才正紛紛流失到科技競爭對手那裡─元宇宙Meta Platforms Inc.、OpenAI和眾多新創公司挖走了蘋果的許多工程師。這可能會阻礙蘋果在人工智慧領域的追趕努力，而人工智慧一直是蘋果難以突破的領域。

所有這些都使得庫克任期內出現了最動盪的時刻之一。儘管執行長本人不太可能離職，但蘋果必須重建其團隊，並找到在人工智慧時代蓬勃發展的途徑。

公司內部的有些人事變動令人深感擔憂─庫克正試圖透過提高關鍵人才的薪資待遇來防止更多人離職。而在其他人事變動中，則僅反映出資深主管即將退休。儘管如此，許多人事變動仍然構成了一場令人不安的人才流失。

儘管庫克堅稱蘋果正在打造其歷史上最具創新性的產品陣容─預期將包括可折疊iPhone和iPad、智慧眼鏡和機器人─但蘋果已經十年沒有成功推出任何新的產品類別。這使得它的人才很容易被一系列更靈活、更有能力開發下一代人工智慧設備的競爭對手挖走。

人工智慧 庫克 Tim Cook

上一則

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

下一則

佩里斯湖划船遇皮艇翻覆 父捨命托舉7歲兒力盡亡

延伸閱讀

蘋果一周4名高管離職 自研晶片大將也想走 庫克面臨經營危機

蘋果一周4名高管離職 自研晶片大將也想走 庫克面臨經營危機
數十年最大出走潮？蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物

數十年最大出走潮？蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物
剛捐助香港大火 蘋果庫克再承諾捐助東南亞水患

剛捐助香港大火 蘋果庫克再承諾捐助東南亞水患
誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面
蘋果CEO庫克最快明年卸任 接棒人選可能是他

蘋果CEO庫克最快明年卸任 接棒人選可能是他

熱門新聞

圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18
這款蛋糕共有六層，口感既綿密又酥脆，十分豐富。（記者王若然／攝影）

好市多節日限定蛋糕 華人評價高、關心「是否太甜」

2025-12-01 01:18

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？