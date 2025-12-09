黑羊白羊故事翻版 3輛Waymo無人車對峙影片瘋傳

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
畫面中三輛Waymo無人車在舊金山北灘區一條死巷陡坡街道「相互對峙」造成堵車，引發社區居民圍觀。（取自Tiktok帳號chii_rinna）
一段拍攝於上周六下午的Tiktok影片周一在網路爆紅，畫面中三輛Waymo無人車在舊金山北灘區(North Beach)一條死巷陡坡街道「相互對峙」造成堵車，引發社區居民圍觀。

影片顯示，事發地點位於Kearny街與Vallejo街附近，兩輛Waymo在進行多點轉彎時發生輕微接觸，一輛朝上坡行駛，另一輛橫停試圖三點調頭，兩車保險桿相互卡住、警示燈閃爍，雙向交通受阻。第三輛由下坡駛來的Waymo也被迫停下，甚至將一輛住戶車輛困在車道內。

「我才剛從車庫開出來，就看到這一幕，這就像是Waymo的對峙現場。」一名男子在影片中說道，鏡頭隨後轉向車道被堵住的居民。

隨後流出的另一段影片顯示事後處理過程，一名身穿橘色背心的維修人員打開那輛橫停Waymo的駕駛側車門，該車隨後自行倒退，為第一輛Waymo清出通行空間，使其得以上坡離開。

後續畫面顯示，工作人員到場開啟其中一輛車門，系統重新倒退脫困，才讓前車順利通行。Waymo表示，兩車僅屬「輕微接觸」，這是自駕車在複雜道路環境中的學習過程。

