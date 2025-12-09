又是周一出包 BART軌道電力故障 兩線路停運

我的頻道

周一上午，舊金山市中心區域軌道電力故障導致兩條線路停運，灣區捷運 (BART) 的乘客遭遇長時間的延誤。示意圖。(本報檔案照)
周一上午，由於舊金山市中心區域軌道電力故障導致兩條線路停運，舊金山灣區捷運(BART)的乘客遭遇了長時間的延誤。

綠線Daly City站和Berryessa/North San Jose)站之間的線路，以及紅線Richmond站和Millbrae站之間的線路停運。這是自10月20日以來BART第四次在周一遭遇嚴重延誤或營運的情況。

這兩條線路停駛了大約兩個小時。 BART於上午8時55分左右恢復營運，但仍出現延誤。

BART發言人達克沃斯(Anna Duckworth)表示，BART關閉這兩條線路是為了「緩解列車在跨灣隧道(Transbay Tube)內的通行壓力」並「防止瓶頸」。

在軌道故障期間，所有50個車站均保持開放，所有車站的服務也照常運作。

今年，BART的通勤面臨許多挑戰。該系統在5月首次遭遇重大動盪，當時不得不關閉整個系統。捷運系統9月也關閉了全部50個車站。

9月的停駛發生在BART關閉紅線(Richmond經SFO至Millbare)服務兩周半之後。此次停駛恰逢乘客可以使用信用卡和ATM卡而非Clipper卡支付新車費系統的第一天。

除了5月的車站關閉外，BART當月還遭遇了Daly City站和Balboa Park站之間軌道附近的火災。這導致BART於5月27日暫停了這兩個車站之間的服務。此前一天，San Leandro站附近也發生了火災，導致Lake Merritt站、Berryessa站和Dublin站之間的服務受到影響。

舊金山 灣區

