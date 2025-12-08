舊金山總醫院社工 被「醫鬧」 病患捅死

舊金山總醫院一名資深社工近日在院內遭病患持刀刺傷，送醫搶救兩天後傷重不治。（本報檔案照）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山總醫院（San Francisco General Hospital）一名資深社工近日在院內遭病患持刀刺傷，送醫搶救兩天後傷重不治。公共衛生局上周六證實這名社工身亡，並表示此事對整個醫療體系造成「深刻而沉重的衝擊」。

舊金山公共衛生局在書面聲明中表示：「我們對死者的家屬、親友、同事，以及整個舊金山總醫院與公共衛生體系社群，致上最深切的哀悼。這是一場令人心碎的巨大損失。過去數日，已有數百人主動前來表達支持，顯示這名同仁作為照護者、朋友、家人與一名人類所帶來的深遠影響。他一生致力服務他人，其奉獻精神貫穿工作每一個細節，永遠令人懷念。」

院方周日晚間在醫院外為死者舉行守夜祈禱活動，死者身分目前尚未對外公布。

公共衛生局局長蔡維衡（Daniel Tsai）在發給員工的內部信函中表示，他對同仁所展現的「愛、關懷與支持深受感動」，並指出員工在悲痛之中展現高度團結。

他表示：「我們將持續支持舊金山總醫院與公共衛生局社群，並全面檢視所有場域安全，導入新的安全防護機制。」他並強調，相關單位已重新檢討出入口管制措施，並更新安全通報流程。

一名匿名醫院工作人員表示，死者作為舊金山縣雇員服務超過12年，是「極少數能照亮整個空間的人」。「他是我見過最善良、最有同理心的人。當有人需要幫助時，他一定是第一個走上前的人。也正因如此，他才會主動接近那名病患，試圖協助對方。」

警方表示，34歲嫌犯Wilfredo Tortolero-Arriechi已遭逮捕，目前由警局凶殺組主導偵辦，後續將依案件審查結果更新起訴罪名。

根據監獄紀錄，嫌犯現由縣警羈押候審，不得保釋，涉犯罪名包括企圖謀殺、持致命武器攻擊等多項重罪。

警方指出，案件發生於上周四下午約1時30分，嫌犯在院區內刺傷社工的頸部與肩膀。知情人士表示，嫌犯當時正在尋找一名醫師。該起致命攻擊引發院內強烈質疑與不滿，多名員工指出，嫌犯在案發前數周曾多次威脅醫護人員，但相關安全警示未獲有效處理。