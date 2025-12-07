「我的夢」基金會成立 凝聚僑社力量

創辦人楊智超在會中分享創立理念。（記者王日芯/攝影）

12月6日，「我的夢」（My Dream）基金會於南灣舉行成立記者發表會，邀集北加州 多位僑社領袖、民選官員與社團代表出席，場面溫馨隆重。基金會創辦人楊智超在會中分享創立理念，希望透過公益服務、青少年身心健康支持與文化交流，為灣區 社區帶來更多正向力量。

當天來賓包括金山灣區僑教中心副主任劉岱欣、僑務委員趙炳賢、僑務諮詢委員李文雄、佛利蒙市議員邵陽、五州洪門致公總堂會長梁國緯、秉公堂總理余武良、僑務顧問楊昆山、國慶委員會主任委員林秀春、大專校聯會會長奚藻勳、世界日報總經理李銘濱、北加 州急難救助協會-Cupertino 會長汪昌泰、聖荷西國際傑人會會長周威均、副會長江郁蕙，以及北加州文化體育協會副會長江苑新等社團領袖。

楊智超表示，過去三、四年長期投入義工服務，但始終希望能打造更具規模與長期性的公益平台。在多位僑界長者與朋友的鼓勵下，他決定正式成立「我的夢」基金會。他提到，基金會三大核心方向為：教育資源與青少年身心健康維護，協助弱勢族群及需要關懷的社區成員，推動中華文化與多元文化交流。

楊智超還分享日前車窗遭打破的小插曲—竊走者只拿走後座的布娃娃。他感慨，這些看似無厘頭的事件背後，折射出青少年疏於照顧、缺乏出口的現象，而這正是基金會希望介入與改善的領域。他也談到，長期協助他的長者好友在重病開刀前曾語重心長表示：「我們這代人走了以後，就沒有人知道真正的歷史。這些話深深觸動他，也成為推動文化教育與歷史傳承的另一股力量。

劉岱欣致詞表示，北加州僑社擁有百年傳統，但外界對傳統社團常存誤解，事實上，這些組織長期補充了政府在語言、翻譯、社福服務上的不足，也協助許多華裔新移民在灣區落地生根。了解自己的文化根源，才能知道華人如何在灣區扎根、崛起，而這也是「My Dream」基金會在文化推廣與歷史教育工作上的重要價值。