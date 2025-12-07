FASCA志工服務獎頒獎 點燈儀式送祝福

在貴賓與志工手持手燈下，共同點亮象徵希望與光明的聖誕樹。（記者孫愛薇／攝影）

海外青年文化大使協會（FASCA）舊金山分會於6日下午在金山灣區 文教中心大禮堂舉行「2025年海外青年文化大使志工服務獎暨中心聖誕樹點燈」活動，以聖誕樹點燈儀式象徵溫暖佳節的到來，也象徵在一年最後一個盛大節日中，由志工們在樹上許下來年的願望。今年共有26名學員獲得志工服務獎，其中又有20名志工榮獲金獎，展現青年在社區服務中的優異表現與熱忱投入。

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑表示，代表中心感謝所有FASCA的老師與學員，歷經一年來的努力，僑委會自2011年推動「海外青年文化大使培訓班（FASCA）」，已15個年頭，培訓超過五千名青年，透過領導力、團隊合作、服務與文化體驗等課程，深化海外青年對臺灣的連結，FASCA已成為凝聚海外青年力量的重要平臺，讓孩子們在文化交流與社區服務中成長茁壯，也期勉學員持續發揮文化志工精神，讓世界看見臺灣。

典禮的一大亮點為聖誕樹點燈儀式，FASCA學員先在樹上懸掛寫滿願望與祝福的卡片，為新的一年許下美好心願，由FASCA學員組成的樂團演唱〈It's Beginning to Look a Lot Like Christmas〉，讓現場洋溢濃厚節慶氛圍，在貴賓與志工手持手燈下，共同點亮象徵希望與光明的聖誕樹。