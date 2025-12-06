我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

疑與小甘迺迪有染「浮華世界」雜誌解聘女記者

舊金山灣區消費力強勁 多家超市版圖擴張

記者孫愛薇、龔玥、江碩涵／即時報導
日本超市Hashi目前位在庫市的門市正在進行裝修，尚未公布開幕時間。（記者孫愛薇／攝影）
日本超市Hashi目前位在庫市的門市正在進行裝修，尚未公布開幕時間。（記者孫愛薇／攝影）

時序進入了年底，過節氣氛濃厚，灣區也傳出多家知名超市擴張版圖的訊息，顯示灣區仍有一定的消費力，業主才願意積極投資灣區的民生消費零售業。據了解，除了日本超市Hashi、亞洲「多多零食」進駐庫比蒂諾外，北灣獨立品牌Woodlands Market也將進駐聖馬刁，而華裔科技創業家胡立民所投資的「大阪超市」也即將開第二間分店，地點就在佛斯特城。

首家「大阪超市」位於佛利蒙，2021年開幕，是當地第一間日本超市，也因為提供多元化的選擇以及稀有的日本食材，還有現做日式便當等美食，深受當地亞裔民眾喜愛。第二間分店將坐落於佛斯特城，當地也有許多亞裔民眾，開幕時間12月12日，剛好趕上年底過節採買旺季，也將帶給當地民眾全新的體驗。

來自東岸的日本超市Hashi日前宣布在灣區再下一城，將在庫比蒂諾市Stevens Creek Blvd商業廣場開設第一間西岸門市，專門販售亞洲華人零食的「多多零食」，則簽下原Joann Fabric位在19765 Stevens Creek Blvd店面，預計新加入的兩家亞洲超市及零食販售店，將帶給庫市消費者更多購物選擇。

多多零食 (Duo Duo Snacks)是一間來自洛杉磯的亞洲零食連鎖店，專營中國各式零食，在當地華人社群中頗受歡迎，供應超過兩千種零食雜貨商品項目，不定期折扣活動吸引消費者前往。多多零食簽訂庫市的商場內還有金麥麵包店、Cupertino market及日本餐廳，是華裔消費者常造訪之處。

日本超市Hashi目前位在庫市的門市正在進行裝修，尚未公布詳細開幕時間。

庫比蒂諾市長趙良方表示，很高興看到「多多零食」和「Hashi Market」選擇投資庫比蒂諾，為Stevens Creek Blvd上兩個空置已久的店面帶來新活力。過去十年，庫市失去了 Vallco 和 The Oaks 兩個購物中心，而Stevens Creek Blvd沿線還有好幾個鄰里型購物中心，即便被畫設為高密度住宅用地，仍將被改建為聯排別墅，這樣的趨勢減少了庫市的零售選擇，也削弱了城市的營業稅基。

趙良方提到，這也是市府重新啟動「經濟發展委員會」的原因之一，該委員會已於本月召開首次會議，專注於強化庫市現有的商業廊道，並支持大小型企業的發展。她呼籲，歡迎這類新零售業者進駐，不僅展現了各界對庫比蒂諾未來的信心，也有助於讓城市持續成為一個適合居住、工作與購物的充滿活力的地方。

聖馬刁市中心也有商場的變化，雖然今年初失去Draeger’s Market，但北灣創立的獨立品牌 Woodlands Market 已確認進駐E. Fourth Ave. 222號，預計為市中心補上備受居民關注的民生空缺。

根據san mateo daily journal的報導，Woodlands Market將坐落於未來五層樓混合用途建築的一樓，店面面積約1.9萬平方英尺。整體開發案由Lane Partners與Prometheus Real Estate Group推動，規畫包含10戶低收入住宅與104000平方英尺辦公空間，並計劃於2026年初夏開工。

Lane Partners表示，Woodlands Market正是開發團隊期待的社區型零售夥伴，「這家受歡迎的在地雜貨店不僅能滿足日常所需，也將成為市中心未來多年的穩定核心。」Woodlands Market創辦人 Don Santa 也指出，聖馬刁市「是最完美的下一站」，並表示品牌將繼續以天然、永續產品為主打。

現址建物將全數拆除，新建工程也使Draeger’s Market先前的營運前景更添不確定性。此前，市中心已長期缺乏大型民生零售，居民也擔憂快速增加的商辦與住宅是否伴隨足夠的社區設施。市府因此在開發案核准條件中，明確要求該處必須設有一家雜貨店。

聖馬刁市市長Adam Loraine表示，希望Woodlands Market的落腳能成為城市、開發商與零售業者共同回應社區需求的「成功示範」。「在市中心擴大住宅規模的同時，確保居民取得生活所需的服務至關重要。」他說，「若能證明傾聽社區聲音是可以做到的，那對城市即將推進的開發案是一個非常好的訊號。」

多多零食簽下原Joann Fabric位在19765 Stevens Creek...
多多零食簽下原Joann Fabric位在19765 Stevens Creek Blvd店面，將開設有超過兩千多款亞洲零食雜貨。（記者孫愛薇／攝影）
Woodlands Market 在舊金山的門店。（圖源 Google Map）
Woodlands Market 在舊金山的門店。（圖源 Google Map）

日本 灣區 零售業

上一則

貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元

延伸閱讀

灣區桌遊團聚百人同樂 親子族群也加入

灣區桌遊團聚百人同樂 親子族群也加入
灣區逾8成房價低於去年 平均跌15%

灣區逾8成房價低於去年 平均跌15%
百科／加拿大雁群入侵小城 1天產生300磅「糞害」

百科／加拿大雁群入侵小城 1天產生300磅「糞害」
娛樂／「天作不合的我們」從製作災難變身年度黑馬

娛樂／「天作不合的我們」從製作災難變身年度黑馬
舊金山灣區43年冷案突破 81歲男涉殺妻遭逮

舊金山灣區43年冷案突破 81歲男涉殺妻遭逮

熱門新聞

圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18

超人氣

更多 >
英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平
3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇