華裔媽媽創業 亞裔芭比娃娃2周年 走進全美商場

記者李怡／舊金山報導
麥曉彤起初創立Jilly Bing是為了幫她的孩子們找到身分認同不再孤單，沒曾想成為了一份讓更多亞裔孩童「被看見」的事業。（受訪者供圖）
麥曉彤起初創立Jilly Bing是為了幫她的孩子們找到身分認同不再孤單，沒曾想成為了一份讓更多亞裔孩童「被看見」的事業。（受訪者供圖）

兩年前，舊金山華裔媽媽企業家麥曉彤（Eleanor Mak）從自家地下室開始，默默打包超過1000個娃娃寄出。當時她並不知道這個夢想能否堅持下去，因為大部分新創往往在早期就止步。然而，如今她的品牌「Jilly Bing」迎來兩周年，不僅讓成千上萬的亞裔孩子第一次在玩具中看到與自己相似的面孔，也在全美引起廣泛迴響。

Jilly Bing創辦人麥曉彤表示，起初她只是希望女兒能在玩具裡找到自己的身影。沒想到，這份母愛啟動的計畫，竟走出了家門，走進美國主流市場。短短兩年，Jilly Bing已成為第一個將「真實面貌的亞裔娃娃」帶入Macy's與 Toys“R”US旗艦店的品牌，象徵著亞裔文化逐步被看見與肯定。

麥曉彤表示，「當我聽到媽媽們說，她們流著眼淚看著Jilly和Riley娃娃，想起自己童年從未被看見的孤單，那一刻我知道，我們做對了。」許多家庭回饋，女兒因為娃娃開始思考被看見、被肯定的意義，這是玩具帶來的意外教育。

除了消費市場，Jilly Bing獲得媒體與名人的青睞。品牌已在超過30個媒體出現，包括「Today Show」與 CBS Mornings，娃娃更被贈送給華裔傳奇人物Connie Chung與花式滑冰冠軍Michelle Kwan。

品牌的成功並非僅止於商業。創辦人也把娃娃帶回社區，已捐贈超過100娃娃給舊金山華埠弱勢家庭的孩子，讓他們也能感受到「被看見」的喜悅。她還與Boba Guys、作家Joanna Ho、名廚Kathy Fang、童裝品牌Mochi Kids 等跨界合作，拓展出更多元的文化連結。

光鮮亮麗的成果背後，是無數「媽媽創業」的艱辛時刻。麥曉彤笑說，過去兩年自己常常被稱為「瘋狂娃娃女士」，一邊安撫生病哭泣的孩子，一邊處理堆到天花板的貨箱，也曾累得自己在角落偷偷掉淚。這些不為人知的點滴，如今都化成品牌故事的一部分。

Jilly Bing的故事，是無數海外華人創業者的縮影：從家庭出發，靠著文化自信與社區支持，一步步走進主流市場。創辦人坦言，最初只想做一個陪伴女兒的娃娃，卻意外開啟一場「文化被看見」的運動。

隨著 Jilly Bing兩周年的到來，麥曉彤感謝所有支持者，她說：「謝謝你們讓這個夢想不只是屬於我們家，而是屬於每一個需要被看見的孩子。」

