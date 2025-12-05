我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

不受移民身分限制 加州孕產婦醫療最完整

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州仍保留全面的孕產婦保健服務。(AcoM提供)
加州仍保留全面的孕產婦保健服務。(AcoM提供)

在全國多州陸續縮減醫療保健預算、孕產婦相關服務遭削弱之際，加州仍逆勢而行，持續提供全美最完整的孕產期醫療保障。加州醫療補助計畫（Medi-Cal）在懷孕期間與產後一年內向所有符合收入資格的孕婦開放，且不受移民身分限制，成為全國少數仍維持廣泛孕產婦保健服務的州。

於12月4日舉行的AcoM簡報會上，加州醫療保健服務廳（Department of Health Care Services，DHCS）官員與醫療專家詳細介紹了相關政策。參與的專家有加州衛生保健服務部醫療福利與資格審查副主任霍姆斯（Erica Holmes）和加州衛生保健服務廳家庭計畫辦公室主任吉爾伯特（Sarah Gilbert）。

霍姆斯表示，過去幾年加州持續強化孕產期醫療保障，新增多項福利以提升醫療可及性、減少族裔差距，並確保跨語言、跨文化族群都能安全就醫。她強調：「不論移民身分、文化背景或語言能力，加州都致力於讓所有孕產婦能在最重要的生命階段獲得完整照護。」

依現行政策，符合收入資格的加州居民在懷孕確認後即可申請Medi-Cal。保障內容包括產前檢查、營養諮詢、分娩服務、產後健康檢查與哺乳指導。產後一年期間，孕婦仍可持續接受醫療服務與心理健康支援。官員指出，這項延長產後保障的政策有效降低孕產婦死亡率，有助早期發現產後憂鬱與身心狀況變化。

會中也提到「家庭計畫（Family PACT）」。該計畫提供避孕、生殖健康檢測、性傳染疾病檢測、子宮頸癌篩檢及生育教育，同樣向所有符合收入資格的加州居民開放，不論移民身分。Family PACT 能補足許多家庭在保險空窗期的需求，對正在嘗試懷孕、尚未準備懷孕或不確定生育規畫的族群都非常重要。

自2023年起，導樂服務正式被納入Medi-Cal福利，提供產前教育、分娩陪伴與產後到宅支持，目前已有逾千名導樂加入系統。導樂可在孕期、產程與產後提供文化敏感、語言友善的支援，有助降低孕婦焦慮感及改善整體分娩體驗。

同時，加州也擴大助產士（Midwife）參與分娩照護的範圍，包括具備執照的護士助產士與持照助產士皆可獨立執業，協助低風險孕婦進行自然分娩與提供個人化照護。專家表示，助產士模式可提供更具彈性、貼近家庭需求的選擇，讓孕婦不必全部依賴傳統醫院分娩。

加州 移民 醫療補助計畫

上一則

聖荷西服務移民特許學校 面臨關校

下一則

Miffy 70周年限定快閃店 進駐南灣

延伸閱讀

槓上紐森 好萊塢女星荷莉貝瑞：他不該成為下一任總統

槓上紐森 好萊塢女星荷莉貝瑞：他不該成為下一任總統
加州科學院鎮館寶 白化短吻鱷30歲去世

加州科學院鎮館寶 白化短吻鱷30歲去世
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
哥大法學教授：因一人暴行懲罰守法移民違反美國核心理念

哥大法學教授：因一人暴行懲罰守法移民違反美國核心理念
聯邦掃蕩犯罪移民 下一波鎖定紐奧良等非共和黨執政城市

聯邦掃蕩犯罪移民 下一波鎖定紐奧良等非共和黨執政城市

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...