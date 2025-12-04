楊馳馬展望明年 聚焦治安與公共健康

我的頻道

記者李怡╱舊金山報導
楊馳馬(左)與社區工作人員會談城市改善議題。(記者李怡╱攝影)
楊馳馬(左)與社區工作人員會談城市改善議題。(記者李怡╱攝影)

加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）接受本報專訪，回顧過去一年在各項政策所做的努力。他表示，選區面臨的挑戰複雜，但他的核心方向始終如一，就是確保居民能在更安全、更公平、更具機會的城市生活。

公共安全仍是選民最關注的議題之一。過去一年，楊馳馬在州府推動多項與治安相關的立法，希望協助市府補強警力缺口。他特別提到，市內對華語服務的需求高，因此將支持市府增加招募能說中文的警察，強化多語服務能力。

在住房政策方面，楊馳馬強調，可負擔住房供給仍不足，因此會繼續推動州府補助與監管改善；此外，他正在與州府合作研究可行的誘因制度，促使空置房屋重新投入市場。

經濟復甦也是重點工作之一。他支持市府與州府合作，為小商家與企業提供更多補助與稅務彈性，鼓勵店面復業。

在醫療與公共健康方面，楊馳馬表示，明年將加強支持覆蓋牙科與基礎醫療的公衛計畫，讓更多居民能實際獲得負擔得起的醫療服務。

展望明年，楊馳馬表示，他的優先事項仍是公共安全與公共健康，包括支持城市補足警力、以及推動更多社區健康資源。希望明年會是把政策落地、讓民眾感受到改善的一年。

談及文化行程，他透露，因為李小龍舊金山移民史緊密關聯，他計畫於明年3、4月再度造訪李小龍故居，深入了解華裔社群在城市的歷史文化脈絡。他認為，亞太裔社群是城市不可分割的一部分，了解這段歷史，就是了解舊金山如何成為今天的城市。

州眾議員楊馳馬2025推動一項法案，要求房東將大部分的附加費用納入每月租金總額中...
州眾議員楊馳馬2025推動一項法案，要求房東將大部分的附加費用納入每月租金總額中。(本報檔案照)

