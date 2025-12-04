加州科學院鎮館寶 白化短吻鱷30歲去世

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
加州科學院在官方Instagram帳號上發布的白化短吻鱷克勞德照片。(instagram.com/calacademy）
加州科學院在官方Instagram帳號上發布的白化短吻鱷克勞德照片。(instagram.com/calacademy）

舊金山加州科學院（California Academy of Science）鎮館之寶白化短吻鱷（albino alligator）克勞德（Claude）去世，享年30歲。

舊金山標準報報導，院方在2日宣布克勞德去世的消息。牠近幾周來食慾減退，被調至幕後休養觀察。牠去世時正在接受疑似感染的治療，戴維斯加大獸醫學院的醫師為牠進行驗屍，以確認死因。

克勞德於1995年9月15日出生於路易斯安那州，在加州科學院的斯坦哈特水族館（Steinhart Aquarium）於2008年重新開放後不久便來到這裡，很快便成為此處最受遊客喜歡的動物之一。他因白化症而呈現出極獨特的淺色皮膚，加上牠溫馴的性情，吸引了數百萬遊客前來欣賞。

有一次，一隻芭蕾舞鞋掉進了他的沼澤地，牠吞下了這只鞋，工作人員不得不使用從芝加哥的謝德水族館（Shedd Aquarium）連夜運來的特殊儀器將鞋子取出。牠重達300磅，每周要吃掉1250克冷凍老鼠肉。

本來有一隻雌鱷魚芭妮（Bonnie）跟牠作伴，芭妮在2009年咬掉了克勞德的一隻腳趾後被移走。後來牠的沼澤夥伴是三隻鱷龜（snapping turtles）。

今年9月舉辦的為期一個月的「孵化日」（Hatch Day）慶祝活動，是慶祝牠的30大壽，節目包括：每天推出一款以克勞德為主題的紀念品；沼澤邊的繪畫工作坊；一場全白著裝的「沼澤晚會」；舊金山San Franpsycho獨家絲網印刷T卹；MIXT在內日落區（Inner Sunset）的門市推出的兒童版「克勞德的食人花」碗盤。

學院發表聲明︰「克勞德向我們展示了動物大使的力量，牠將人們與自然聯繫起來，激發人們對周圍世界的好奇心。」這隻鱷魚經常收到來自世界各地仰慕者的來信、禮物和藝術作品。加州科學院表示計畫給克勞德舉行一場公眾追悼會，具體細節將另行公布。

