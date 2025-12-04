房租飛漲 從舊金山擴大至中半島和東灣

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山過去一年房租快速上漲，這一趨勢已逐漸擴大到中半島和東灣地區。(取自房地產網站Zillow)
舊金山過去一年房租快速上漲，這一趨勢已逐漸擴大到中半島和東灣地區。(取自房地產網站Zillow)

舊金山房租近來不斷上漲，現在更擴大到周邊中半島和東灣地區，使原本就昂貴的灣區租金上升到另一個新高度。

根據租屋網站Apartment List的新數據，舊金山11月一房公寓租金中位數約為3090美元，雖然仍低於2019年11月的3180美元，但比2024年11月高出12%，是Apartment List數據庫裡所有城市中租金漲幅最大的城市。

除了舊金山，灣區其他一些城市的租金也開始明顯上漲。中半島聖馬刁市上個月租金中位數上升到3030美元，比去年同期高出7%。山景城、紅木城、和德利市的租金漲幅也類似。

隨著在舊金山租房愈來愈難，有些人開始轉往東灣尋找住房，例如柏克萊。柏克萊的租金近年來雖有所下跌，但從去年開始上漲了10%，漲幅在東灣地區排名第二大。

不過，柏克萊和屋崙目前的租金行情仍低於2019年，這是因為這兩個東灣城市在新冠疫情前都經歷過住房建設熱潮，住房數量大增，但疫情爆發後住房需求下降，房東被迫降價。

Apartment List研究員沃納克（Rob Warnock）說：「人們似乎輪流在那些交通最便利、地理位置最適中的城市中進出。」

灣區房租之貴向來名列全美最高地段之一，但在新冠疫情期間，灣區房租漲幅遠不及加州其他地區。加州今年房租中位數比2019年高了14%，但與去年相差不多。

這些新趨勢為租屋者帶來並不樂觀的前景。在舊金山，人工智慧公司的大舉崛起為這座城市帶來新一輪租屋需求，而就在前幾年，疫情和遠距工作曾導致舊金山成為全美房租跌幅最大的城市之一。

相較之下，中半島和南灣租金在疫情期間的跌幅遠小於舊金山，甚至在疫情逐漸消退後還出現小漲。不過，由於新建住房數量不足以容納大量湧入的新租客，當地過去一年來的租金上漲速度飛快。

灣區一些企業房東將住房供應不足視為一個機會。美國最大公寓業主之一AvalonBay Communities 10月時表示，灣區新住房供應不足將推高明年租金。

租金 舊金山 疫情

