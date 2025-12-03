長相好 更易升職、獲高薪

一項追蹤超過1萬1000名美國人20年研究發現，相貌出眾的男性在職場上更容易獲得高薪和優質工作機會。（示意圖取自unsplash）

根據財經內幕（Business Insider）報導，許多研究證實，長得更吸引人的人往往更容易獲得信任，也更容易找到好工作、升上更高的職位，甚至在薪資上占盡優勢。如今，隨著濾鏡、Facetune修圖、塑身衣、高端健身房，以及新一代保養科技全面普及，外貌門檻看似比過去更容易達成，也讓上班族面臨「要長得好看」的職場期待比以往更高。

有研究指出，外貌在職場上影響力不容小覷。一項2023年研究指出，外貌較佳的MBA畢業生薪資平均比其他同儕高出2.4%，其中最具吸引力者每年甚至可多賺約5500美元。研究團隊透過訓練過的機器學習模型評估受試者外貌，結果顯示，外貌帶來的職場優勢並非只在求職初期存在，而是能持續影響工作五年、十年之後。研究主筆、南加州大學 行銷學教授Nikhil Malik說︰「外貌優勢不僅在職涯起點顯現，其影響是長期的。」更令人驚訝的是，這種影響對男性與女性同樣顯著。

財經內幕指出，經營一家公關公司的Emily Reynolds坦言，隨著職務升高，保持年輕外貌的壓力也隨之而來。Reynolds今年44歲，她花金錢及時間，進行高強度訓練，以保持體態與活力。努力在「成熟專業」與「年輕相關性」之間取得平衡。

儘管如此，Reynolds仍擔心，一旦放棄這些保養與運動習慣，她的事業和職業聲譽將受影響。她說︰「我能被公眾認為有吸引力的時間還能有多久？當我不再被認為有吸引力時，我的職業生涯會怎麼樣？這是我每天都在思考的問題。」

紐約郵報也報導，Standout-CV（虛擬履歷建置平台）研究人員於今年3月，對1050名有工作的美國成年人（男女皆含，年齡18歲以上）進行調查，並請受訪者評估自己的傳統外貌吸引力，並將其與職涯成功程度做比較。根據該報告，長得好看的員工比外貌普通的同事平均多賺2萬美元，顯示所謂的「美貌特權」在職場上影響驚人。

對長相亮眼的人來說，除職場表現與機會外，金錢上的額外好處也成為「漂亮紅利」的一部分。來自芝加哥 的 Anjola Fagbem因為驚人的外貌，曾獲得Uber乘車、衝浪課程，甚至價值500美元的Lollapalooza音樂節門票。她將這些好處歸功於自己的美貌，從免費飲料到異國旅行甚至奢華享受。

這項研究也顯示，執行長將自己評為極具吸引力的可能性，是將自己評為「一般」或「不吸引人」的員工的兩倍以上。自認不吸引人的受訪者中，有高達46%認為，自己的外貌曾對職業生涯造成負面影響。

根據CNBC報導，一項追蹤超過1萬1000名美國人20年研究發現，相貌出眾的男性在職場上，更容易獲得高薪和優質工作機會；相比之下，同樣具有吸引力的女性雖也有優勢，但男性獲益更明顯。