洛斯蓋圖節慶夜間火車12月11日開跑 燈光秀精采可期

記者龔玥／聖荷西報導
BJWRR火車車站。（記者龔玥╱攝影）
BJWRR火車車站。（記者龔玥╱攝影）

一年一度的Holiday Train節慶夜間列車，將於11日至28日在洛斯蓋圖Oak Meadow Park與Vasona Lake County Park之間亮燈登場，為南灣居民帶來傳統年末燈光體驗。

活動由Billy Jones Wildcat Railroad（BJWRR）主辦，列車將在每周四至周日晚間6時至9時運行，帶領民眾穿越著名的「Fantasy of Lights」燈光展區。雖然搭乘列車只能看見燈光秀前段約三分之一的範圍，但鐵路團隊表示，夜間乘坐列車穿越燈海的體驗始終深受家庭喜愛，仍是灣區冬季最受期待的節慶活動之一。

活動票價為火車10元、旋轉木馬5元、組合票14元，兩歲以下兒童免費，但須由付費成...
活動票價為火車10元、旋轉木馬5元、組合票14元，兩歲以下兒童免費，但須由付費成人陪同。（記者龔玥╱攝影）

活動開幕前的周末，已有不少家庭提前到園區散步，期待列車亮燈。陳姓家長表示，他們家幾乎年年都來報到。「孩子每年看到第一串燈亮起來都會特別興奮，」她說，「大人其實也一樣，這列車帶來的節慶氣氛是很難替代的。」

活動期間，Oak Meadow Park將在晚間8時45分關閉入口閘門，所有票券需在活動當晚於現場售票亭購買，白天的普通票券無效，也不開放線上或預先購票，以方便因天氣取消時避免損失。票價為火車10元、旋轉木馬5元、組合票14元，兩歲以下兒童免費，但須由付費成人陪同。

節慶列車背後承載著BJWRR的鐵路傳統。主力蒸汽機車2號由Johnson Machine Works於1905年打造，是一台重逾9000磅的迷你蒸汽機車。鐵路關閉後，被瓊斯（Billy Jones）於1939年在舊金山廢鐵場購得，並在洛斯蓋圖自家牧場修復，1943年起開放鄰裡兒童免費乘坐，成為許多灣區居民童年共同回憶。在1994至2005年進行大規模翻修。

為了支援2號機車的維護周期，BJWRR於2013年引進更大動力的5號蒸汽機車，比2號更長9呎，吸引大批鐵路迷前來見證。鐵路亦擁有兩台柴油機車，以經典綠色配色投入運營。

BJWRR的歷史可追溯至瓊斯在1940年代的私人農場鐵路。他自13歲起從事鐵路工作，長期擔任機車司機，退休後購入迷你蒸汽機車建造鐵路，逢周開放鄰裡兒童乘坐。瓊斯逝世後，一群當地商界領袖成立非營利組織Billy Jones Wildcat Railroad, Inc.，重建車站、機車庫、軌道及跨溪鐵橋，使這條迷你鐵路成為南灣重要社區資產。至今仍以志工團隊運營，維持低票價與歷史教育使命。

洛斯蓋圖節慶火車12月11日登場。（記者龔玥╱攝影）
洛斯蓋圖節慶火車12月11日登場。（記者龔玥╱攝影）

