Instagram員工明年2月起 每周進辦公室5天

編譯林思牧／綜合報導
Instagram的灣區員工，可以申請調往母公司Meta位於舊金山Park Tower的辦公室。(取材自谷歌地圖)
元宇宙平台Meta旗下的社群媒體應用程式Instagram，要求員工明年2月起每周進辦公室工作五天，負責人表示面對面合作能帶來創造力和效率的優勢。

舊金山紀事報報導，Instagram的負責人莫塞里（Adam Mosseri）在一份內部備忘錄中寫道：「2026年將會很艱難，就像2025年一樣，但我對我們目前的勢頭和明年的計畫感到興奮。」他表示，Instagram將於1月底將辦公室搬遷至蒙洛公園市（Menlo Park）的另一棟大樓，以便每位員工都能擁有自己的辦公桌。

莫塞里寫道，灣區員工可以申請調往母公司Meta位於舊金山帕克大廈（Park Tower）的辦公室，以便通勤更便捷，並且「在需要時」可以遠端辦公。完全遠距辦公的員工不受影響。

這份備忘錄最初由科技新聞通訊Sources報導。Meta的一位發言人證實了這項政策變更，但拒絕進一步置評。Meta旗下的Facebook和WhatsApp團隊仍要求員工每周到辦公室辦公三天。大多數科技巨頭也已實施每周三天的工作制，不過亞馬遜也已要求員工每周五天到辦公室上班。

莫塞里寫道，Instagram還將取消許多每六個月一次的例行會議，並審查哪些會議需要繼續進行；將重點放在創建功能原型演示而非簡報式說明；並加快決策速度。

上個月，Meta贏得了聯邦政府提起的反壟斷（antitrust）訴訟。該訴訟旨在透過強制出售Instagram和WhatsApp來拆分Meta。但法官裁定，Meta並未擁有社群媒體壟斷地位。

