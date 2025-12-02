我的頻道

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

聖荷西購物中心槍案 17歲青少年被逮 同行女估被控共犯

聖荷西訊
聖荷西警方宣布逮捕了一名17歲青少年，他涉嫌在「黑色星期五」當天於Westfield Valley Fair槍擊案中造成三人受傷。(圖／聖荷西警察局提供)
聖荷西警方周一(12月1日)宣布逮捕了一名17歲青少年。他涉嫌在「黑色星期五」當天於Westfield Valley Fair槍擊案中造成三人受傷。警方表示，這名未成年男孩因非法持槍罪處於緩刑期；而一名推著嬰兒車與嫌犯同行的21歲女子，預計將被控共犯。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，警方周一上午在社群媒體發布稱：「我們抓到他了。昨晚，聖荷西警察局（SJPD）找到了這名嫌犯，並將其逮捕。這起槍擊案發生在11月28日的Valley Fair購物中心。」警察局發言人隨後證實，這名嫌犯實際上是一名未成年人。

警方在周一下午的新聞發布會上表示，嫌犯在與一名敵對幫派成員發生「突發性」衝突後，開槍射傷了三人，其中包括一名十幾歲的女旁觀者。一名推著嬰兒車與嫌犯同行的21歲女子，預計將被控共犯。

這起上周五下午發生的槍擊案引起了全國關注，部分原因是案發地點位於購物中心內，以及媒體對「黑色星期五」購物狂潮的廣泛關注。「黑色星期五」在過去20年中，一直被視為假日購物季的開端。槍擊事件導致購物者紛紛逃離這家聖荷西最大的室內購物中心，當天恰逢該市一年中最繁忙的日子之一。

警方表示，槍擊案於下午5時40分左右被通報。槍擊事件發生在Valley Fair購物中心聖荷西一側梅西百貨店(Macy's)外的二樓走廊。槍擊事件源自於一起個人衝突，並非針對其他購物者。嫌犯開槍射傷了一名與其發生爭執的男子（可能與幫派有關），另有一名女子和一名16歲女孩受傷，她們與事件無關。

警方稱，所有槍擊受害者預計都能倖存。事件發生後，購物中心人群被疏散，聖荷西警方對購物中心進行了全面搜查。

一位接受信使報採訪的商場員工表示，事發時他正在酒吧工作，突然看到大批驚恐的顧客湧入，他這才意識到他們是為了躲避槍擊。他說，人們從後門離開，迎接他們的是手持步槍趕到的警察，他們敦促所有人離開商場。

社群媒體上很快就充斥著槍擊事件發生後人們驚慌失措的反應照片和視頻，有些人四處尋找掩護，有些人則衝向附近的出口。

來自屋崙的18歲男子（Eduardo Barocio）巴羅西奧表示，他剛到商場就聽到了大約八到十聲槍響，很快就看到人們四處奔跑。他告訴信使報，他跑到停車場，後來看到兩名警察帶著一名胸部明顯中彈的男子離開了商場。

經過警方搜查、處理後，購物中心當天重新開放。

槍擊 聖荷西 黑色星期五

