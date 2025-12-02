我的頻道

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

雪佛蘭Camaro ZL1失竊率最高 保險理賠率高平均39倍

編譯組／綜合報導
雪佛蘭（Chevrolet）在紐約展示的2017年款Camaro ZL1。（美聯社）
雪佛蘭（Chevrolet）在紐約展示的2017年款Camaro ZL1。（美聯社）

Yahoo Autos報導，當消費者挑選新車時，往往聚焦於無線充電板、加熱與通風座椅、自動緊急煞車等高科技配備；或是偏好具備強勁動力的高性能跑車。然而，車輛安全性─特別是是否容易成為竊賊目標，也正迅速成為買車時不可忽略的關鍵因素。畢竟，一款失竊風險高於平均的車輛，不僅可能造成巨大不便，也可能導致更沉重的財務負擔。

根據公路損失數據研究所（Highway Loss Data Institute, HLDI）最新資料，在2022年至2024年間的車型中，雪佛蘭（Chevrolet）Camaro ZL1的失竊保險理賠申請率，是平均水準的39倍，居所有車款之冠。即便是普通版本的Camaro，其失竊相關保險理賠率也高達平均的13倍。儘管如此，通用汽車宣布停產這款肌肉車後，Camaro的銷量不降反升，2022年到2023年間更大增超過100%。

HLDI指出，竊賊之所以更常盯上Camaro ZL1，部分原因與其鑰匙遙控器有關。新聞報導顯示，犯罪者會複製較新款Camaro的無線鑰匙，使竊車過程更容易。此外，高性能肌肉車本身就因動力充沛、價格高昂而更常成為竊賊鎖定的目標。以2024年Camaro ZL1為例，其建議售價超過7.5萬元，最大馬力達650匹；相比之下，2024年平均中型車售價約為3.35萬元，馬力僅約180至200匹。

由於特定車型的失竊頻率會直接影響保險費，Camaro ZL1車主往往需要支付更高保費，即使從未提出過任何失竊理賠。如果又居住在失竊率高的地區，保費更可能再度上升。根據DeNooyer Chevrolet的估算，Camaro ZL1的平均保險費約為每年2000元，比全美平均的車險保費高出約500元。

