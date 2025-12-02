我的頻道

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

「聖荷西之隊」年度績效超標 可獲市府30萬元獎勵

聖荷西訊
聖荷西市審計長辦公室發布「Team San Jose（聖荷西之隊，簡稱TSJ）2024-25財政年度績效報告」，結果顯示，代表市府營運會展中心及多座文化場館的Team San Jose全面超越市府設定的年度績效指標，達成加權總分195％，遠高於100％的獎勵門檻，確定可獲得市府30萬元的績效獎金。

根據管理協議，TSJ自2004年起代管聖荷西會展中心、South Hall、San Jose Civic、表演藝術中心、California Theatre與Montgomery Theater等場所；自2009年起也同時負責市府觀光與會展局服務。市府每年委託審計單位依照五大指標進行績效評估，包括營運毛成果（Gross Operating Results）、經濟效益、旅館住房夜數、劇院使用率與顧客滿意度。

審計報告指出，在本年度，TSJ在五項指標中全部超標，其中「營運毛成果」表現最突出，達成率高達319％。本年度營運毛成果達652萬元，遠超預期目標204萬元。

經濟效益部分，透過會議、表演藝術活動與各類展會，創造超過9539萬元的估計經濟產出，為原訂目標的122％。其中幾場大型活動貢獻了全部效益的三分之一，包含Display Week、FanimeCon、Nvidia輝達(另稱英偉達)GTC AI大會等。

依合約規定，TSJ在達成績效門檻後，市府將發放30萬元績效獎金；此外TSJ在未來五年內仍持續依據管理協議與後續兩次延展條款，負責營運市府會展與文化設施至2029年6月。

聖荷西 觀光 輝達

