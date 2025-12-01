我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

感恩節帶動人潮 聯合廣場好熱鬧 節慶氣氛濃厚

記者李怡╱舊金山報導
舊金山聯合廣場隨處可見的警車巡邏。（記者李怡╱攝影）
舊金山聯合廣場隨處可見的警車巡邏。（記者李怡╱攝影）

感恩節假期帶動人潮回流，今年的舊金山聯合廣場明顯比過去兩年更熱鬧。30日，本報記者走訪市中心聯合廣場一帶，發現包括Powell、Market、Post街湧現大量逛街、購物與用餐的民眾，街口紅綠燈前排滿等待過馬路的人群，商場門口也陸續有人進出，節慶氣氛濃厚，與前兩年形成鮮明對比。

住在列治文區的陳女士帶著兩名孩子來舊金山市中心逛街，她形容今年明顯不一樣。去年來還覺得空空的，今年人真的多很多，也覺得街上比較安全，所以願意帶孩子來走走。不少商家也表示，假期前夕的客流量回到近年少見的水準，周末街上連平行路段都擠滿人潮，大家手上都提著購物袋，感覺城市回來了。

許多市民受訪時提到，願意重新回到市中心，是因為最近治安體感改善。家住灣景區的李先生說，以前來市中心會覺得緊張，現在明顯看得到更多警察、社區大使巡邏，從BART出站一路到聯合廣場都覺得安心很多。一對從南灣前來的夫妻也表示，街道活躍程度比外界想像高，跟新聞上說的不太一樣，這裡比預期更熱鬧。

感恩節人潮回流，聯合廣場再現熱鬧景象。（記者李怡╱攝影）
感恩節人潮回流，聯合廣場再現熱鬧景象。（記者李怡╱攝影）

BART的環境改善也促使部分居民願意進城。來自東灣的王先生說，最近幾次搭BART上城，車站比較乾淨，車廂也安靜許多，這讓我更願意把車停在家裡，帶家人來市區走走。

面對市中心逐漸恢復的人潮，市長羅偉（Daniel Lurie）表示，聯合廣場今年犯罪率明顯下滑，「聯合廣場的犯罪較去年下降40%，汽車破窗降到22年新低」，這是全市在過去一年持續投入公共安全資源與跨部門合作的成果。他指出，市府的節慶安全行動、警力增加、BART改善、商家配合，都是人潮回流的重要因素。

羅偉強調，城市的轉變不是靠一個單位，而是警察、地檢處、交通、社區大使、零售業者與市府共同合作的結果。他表示，雖然舊金山仍面臨挑戰，但今年的節慶季展現城市復甦的明顯跡象，這座城市正在回到它應有的樣子，我們會持續努力，讓居民與遊客在這裡感到安全、放心、並願意再回來。

感恩節人潮回流，聯合廣場再現熱鬧景象。（記者李怡╱攝影）
感恩節人潮回流，聯合廣場再現熱鬧景象。（記者李怡╱攝影）

舊金山 羅偉 零售業

上一則

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯或尋求川普赦免

下一則

市大校董王兆倫獲任第四區市議員 重建溝通橋梁受矚目　

延伸閱讀

感恩節人潮回流　聯合廣場再現熱鬧景象 犯罪率創新低

感恩節人潮回流　聯合廣場再現熱鬧景象 犯罪率創新低
羅偉任命華裔王兆倫出任日落區市議員　

羅偉任命華裔王兆倫出任日落區市議員　
市議員候選人 舊金山警察工會要求剔除朱凱勤

市議員候選人 舊金山警察工會要求剔除朱凱勤
羅偉推第4區市議員「最終5候選人」名單 3華裔入圍

羅偉推第4區市議員「最終5候選人」名單 3華裔入圍
羅偉公布第四區市議員候選人名單 三華裔入圍

羅偉公布第四區市議員候選人名單 三華裔入圍

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
警車示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

聖荷西Valley Fair購物中心發生槍擊案 兩人受傷

2025-11-28 21:28
川普政府持續在全國範圍內解雇移民法官，其中以舊金山移民法院受到的衝擊最嚴重。（美聯社）

遭川普解雇 金山移民法官法庭落淚：一句解釋、謝謝都得不到

2025-11-26 01:00

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企