好市多節日限定蛋糕 華人評價高、關心「是否太甜」

記者王若然／洛杉磯報導
這款蛋糕共有六層，口感既綿密又酥脆，十分豐富。（記者王若然／攝影）
年底節假日的家庭聚會大餐，除美味可口的飯菜，還少不了令人期待的飯後甜點。好市多（Costco）於這期間開始「發力」，推出好幾款節日限定蛋糕，最近推出的奶油布蕾長條蛋糕（Crème Brûlée Bar Cake）獲得不少華人顧客肯定。那麼這款蛋糕味道如何？華人更關心的問題：是否太甜？

這款奶油布蕾蛋糕在加州好市多售價18.99美元，每個重約2磅6盎司。一個長條蛋糕大約可以分成20小份。蛋糕層次豐富，有六層。最下面一層由香草海綿蛋糕打底，底部有一層黃色的焦糖，上面一層是脆皮布蕾，再上面的層次分別是海綿蛋糕、奶油布蕾慕斯、海綿蛋糕以及最上面一層厚厚的打發奶油。最上面的奶油做成了金色、白色的大理石質地，再灑上閃亮的金色亮片，顏值超高，頗有節日氛圍。

這款蛋糕甜不甜？經過實際品嘗，蛋糕比華人蛋糕店的要甜，但甜度不及大部分美國蛋糕。甜度主要集中在裡面的海綿蛋糕體，其他層沒有很甜。其中的海綿蛋糕是美國常見的蛋糕，與華人喜歡的鬆軟海綿蛋糕不同，這種海綿蛋糕質地比較粗，口感更濕潤，並且較甜。這款蛋糕贏在口感層次豐富，最上面的奶油綿密豐富，中間的慕斯有清甜的奶酪質感，而下面的脆皮更是錦上添花，讓多層次的口感一次性在口中爆發，非常值得回味。

不太能吃甜食的民眾，建議一次僅吃一小塊，配著咖啡，一切都剛剛好。

目前這款蛋糕在網路上的風評很好。一位華人網友評價：「中間乳酪挺好吃的，下面有一層跟摩卡蛋糕一樣脆脆的一層。總之我個人感覺好吃，而且不齁甜。」另一位網友評價：「是好吃的，最底下有層脆的有點甜，但是中間那層cream很不錯。頂層還有裝飾金點，很有秋冬的節日氣氛。」

不過也有網友表示這款蛋糕還是偏甜。有網友評論，「剛吃一兩口感覺還可以，多吃幾口就有點膩。」

目前尚不清楚這款蛋糕會供貨多久。不過根據其節日氛圍的造型，應該會在節日期間上架。

在目前物價攀升的時代，這款好市多蛋糕相比一般烘培店的蛋糕，價格很實惠。根據Yelp上資料，一般超市的蛋糕，一個約40美元。在蛋糕店訂做的蛋糕價格還要更高。

這款蛋糕高顏值，上面的金片頗顯節日氛圍。（記者王若然／攝影）
