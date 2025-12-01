犯罪率下降 舊金山迎來最安全的感恩節假期

市長羅偉與警察局長、地檢長和商戶代表在節前開假日安全會議。（記者李怡╱攝影）

舊金山 的感恩節 假日周末整體平穩、安全有序，不僅聯合廣場（Union Square）吸引大量家庭與遊客回流，市中心多區也出現明顯人潮。市長羅偉 （Daniel Lurie）強調，這個安全且熱鬧的假期，是市府、警方、交通單位、零售業者與社區共同合作的成果。

今年的感恩節周末，聯合廣場首次在三年內出現接近疫情前水準的人流。據市府觀察，多個商圈在黑色星期五（Black Friday）與周末期間人潮密集，不少店家甚至出現排隊進場的景象。

市中心客流回升、治安創低點，舊金山迎來多年最安全的感恩節假期。（記者李怡／攝影）

市府將此視為治安改善後的關鍵轉折點。統計顯示，聯合廣場區域較去年同期犯罪下降40%，汽車破窗達到22年新低。羅偉表示，這並非偶然，而是多個部門持續努力的結果，包括設置飯店區治安巡邏隊（Hospitality Zone Task Force）、強化步行巡邏、提高警力可見度，以及假日期間將警員部署加倍等措施。

警方在假期期間於市中心主要街區、零售熱點與公共交通轉運點加強巡邏，並運用ALPR車牌辨識、無人機及夜間專案行動，加速破案與預防犯罪。

地檢處也指出，過去一年在處理零售犯罪方面與警方密切合作，確保竊盜與團夥犯罪案件能迅速起訴。

市中心客流回升、治安創低點，舊金山迎來多年最安全的感恩節假期。（記者李怡╱攝影）

交通系統同樣在這次假期中扮演重要角色。捷運（BART）表示，今年舊金山站點的暴力犯罪下降57%，財產犯罪下降63%，加上新一代驗票閘門及清潔強化，使搭乘率在假日期間較去年明顯提升。許多家庭選擇把車留在家裡，搭BART來市中心購物與看燈飾。

商家與市府合作恢復的節慶活動也吸引不少市民。從Macy’s聖誕樹、聯合廣場溜冰場、SPCA聖誕櫥窗，到Winter Walk步行市集，都讓市中心在假期期間呈現多年未見的節慶氣氛。