庫比蒂諾Vallco購物中心改造工程 明年啟動

位在庫比蒂諾的多用途計畫「The Rise」，將於明年啟動、破土動工，項目完成後，期將成為社區中心，也是庫比蒂諾中心，將是一個充滿活力的多功能綜合計畫。(Sand Hill Property Company官網)

一項將南灣一間舊購物中心改造成為結合住房、購物、餐廳與辦公室的新社區計畫，將進入關鍵階段，這個項目的首批建築物預計訂於2026年破土動工。

聖荷西信使報報導，根據開發商暨項目主要擁有者「Sand Hill Property Company」透露，這個位在庫比蒂諾的多用途計畫「The Rise」，將於明年啟動，項目地點設在大部分已拆除的Vallco購物中心原址。

「The Rise」計畫主任默德斯(Reed Moulds)受訪時表示，建設將自Town Square West廣場開始，將是整個項目核心。他指出，工程完成之後，與先前的開發提案相較，可負擔房屋數量將減少，也有較少辦公室。

根據Sand Hill Property向庫比蒂諾市政府提交最新開發提案，項目的第一批住房、將於2028年開始交付啟用。默德斯表示，項目預計於2026年中至年末期間，破土動工，將建成真正住房，提供鑰匙給民眾入住。

「The Rise」項目最新與先前版本皆設想建造一個擁有2669間住房的社區。Sand Hill Property指出，目前項目計畫建造356間可負擔房屋，先前方案則為計畫建造890間可負擔房屋。

The Rise項目位在庫比蒂諾市280州際公路與North Wolfe路交會處附近，占地52畝，除了可負擔房屋外，還將提供更多市價租賃與銷售房屋。Sand Hill Property強調，在準備啟動垂直建設之際，公司一直維持建造可負擔房屋的計畫，並用實際行動證明建設可負擔房屋的承諾。

項目Town Square West廣場將占地20畝，提供1369間住房，其中包括232間可負擔公寓、744間市價出租房屋與393間銷售房屋，以及超過20萬平方呎的零售空間。

默德斯透露，目前建設融資尚未完成，將在未來數個月完成。部分調整為必要，目的是促使項目的第一階段符合現今市場可行的融資方案。

部分房地產 專家認為，貸款 機構可能更傾向提供貸款給面積較大的市價租賃公寓，而不是可負擔房屋項目。低於市價的公寓，對貸款機構的吸引力則較低。

更可能執行的融資貸款途徑，也將有助於Sand Hill Property履行向庫比蒂諾市府提供500萬美元社區福利的承諾，這是這個項目組成部分之一，也是多年來環繞此一大型項目進行審查、召開公眾會議、討論與決策的結果。

與先前的項目提案相較，Sand Hill Property計畫在The Rise項目建造較少的辦公空間。最新版本計畫建設約150萬平方呎的辦公空間，先前版本原預計建造200萬平方呎辦公空間。房地產報告與專家指出，在灣區 ，若沒能在建設施工前確定租戶，新建辦公大樓的市場環境不佳，辦公大樓空置率高，租賃市場仍疲軟。

The Rise項目第一期計畫將包含20萬2000平方呎的零售與餐廳空間。工程後期也將新增1萬8000平方呎的零售空間。此外，還將設有14畝的開放空間，包括廣場、遊戲場地與一條長自行車道。

默德斯表示，希望項目完成後，成為社區中心，也是庫比蒂諾中心，將是一個充滿活力的多功能綜合計畫，也是多年來一直期待在這個地點建設的開發計畫。