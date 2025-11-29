我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

庫比蒂諾Vallco購物中心改造工程 明年啟動

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位在庫比蒂諾的多用途計畫「The Rise」，將於明年啟動、破土動工，項目完成後，期將成為社區中心，也是庫比蒂諾中心，將是一個充滿活力的多功能綜合計畫。(Sand Hill Property Company官網)
位在庫比蒂諾的多用途計畫「The Rise」，將於明年啟動、破土動工，項目完成後，期將成為社區中心，也是庫比蒂諾中心，將是一個充滿活力的多功能綜合計畫。(Sand Hill Property Company官網)

一項將南灣一間舊購物中心改造成為結合住房、購物、餐廳與辦公室的新社區計畫，將進入關鍵階段，這個項目的首批建築物預計訂於2026年破土動工。

聖荷西信使報報導，根據開發商暨項目主要擁有者「Sand Hill Property Company」透露，這個位在庫比蒂諾的多用途計畫「The Rise」，將於明年啟動，項目地點設在大部分已拆除的Vallco購物中心原址。

「The Rise」計畫主任默德斯(Reed Moulds)受訪時表示，建設將自Town Square West廣場開始，將是整個項目核心。他指出，工程完成之後，與先前的開發提案相較，可負擔房屋數量將減少，也有較少辦公室。

根據Sand Hill Property向庫比蒂諾市政府提交最新開發提案，項目的第一批住房、將於2028年開始交付啟用。默德斯表示，項目預計於2026年中至年末期間，破土動工，將建成真正住房，提供鑰匙給民眾入住。

「The Rise」項目最新與先前版本皆設想建造一個擁有2669間住房的社區。Sand Hill Property指出，目前項目計畫建造356間可負擔房屋，先前方案則為計畫建造890間可負擔房屋。

The Rise項目位在庫比蒂諾市280州際公路與North Wolfe路交會處附近，占地52畝，除了可負擔房屋外，還將提供更多市價租賃與銷售房屋。Sand Hill Property強調，在準備啟動垂直建設之際，公司一直維持建造可負擔房屋的計畫，並用實際行動證明建設可負擔房屋的承諾。

項目Town Square West廣場將占地20畝，提供1369間住房，其中包括232間可負擔公寓、744間市價出租房屋與393間銷售房屋，以及超過20萬平方呎的零售空間。

默德斯透露，目前建設融資尚未完成，將在未來數個月完成。部分調整為必要，目的是促使項目的第一階段符合現今市場可行的融資方案。

部分房地產專家認為，貸款機構可能更傾向提供貸款給面積較大的市價租賃公寓，而不是可負擔房屋項目。低於市價的公寓，對貸款機構的吸引力則較低。

更可能執行的融資貸款途徑，也將有助於Sand Hill Property履行向庫比蒂諾市府提供500萬美元社區福利的承諾，這是這個項目組成部分之一，也是多年來環繞此一大型項目進行審查、召開公眾會議、討論與決策的結果。

與先前的項目提案相較，Sand Hill Property計畫在The Rise項目建造較少的辦公空間。最新版本計畫建設約150萬平方呎的辦公空間，先前版本原預計建造200萬平方呎辦公空間。房地產報告與專家指出，在灣區，若沒能在建設施工前確定租戶，新建辦公大樓的市場環境不佳，辦公大樓空置率高，租賃市場仍疲軟。

The Rise項目第一期計畫將包含20萬2000平方呎的零售與餐廳空間。工程後期也將新增1萬8000平方呎的零售空間。此外，還將設有14畝的開放空間，包括廣場、遊戲場地與一條長自行車道。

默德斯表示，希望項目完成後，成為社區中心，也是庫比蒂諾中心，將是一個充滿活力的多功能綜合計畫，也是多年來一直期待在這個地點建設的開發計畫。

貸款 房地產 灣區

上一則

迎年底旺季 TSA推限時「家庭飛行優惠」 1家4口省30元

下一則

奇諾岡好市多賣279.99元飛天茅台 華人連買4瓶

延伸閱讀

因應俄羅斯軍事威脅 瑞典擬增加長程武器與防空系統

因應俄羅斯軍事威脅 瑞典擬增加長程武器與防空系統
金山教育程度最高人口 住哪些郵區？

金山教育程度最高人口 住哪些郵區？
殖利率太吸引人 外資搶買日本長天期公債

殖利率太吸引人 外資搶買日本長天期公債
紐約市房價 曼哈頓居5區之首 布碌崙漲幅領先 哈德遜廣場最貴

紐約市房價 曼哈頓居5區之首 布碌崙漲幅領先 哈德遜廣場最貴
強風突襲 Nob Hill社區大樹橫倒阻街 居民驚魂未定

強風突襲 Nob Hill社區大樹橫倒阻街 居民驚魂未定

熱門新聞

一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
北加第一家八方雲集開幕，讀者分享，牛肉麵很大碗、肉很大塊還有三塊大蘿蔔。（艾麗小姐的玩耍日記提供）

台灣鍋貼「八方雲集」進軍灣區 聖塔克拉拉首店開幕

2025-11-21 20:31
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

2025-11-21 01:19

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗