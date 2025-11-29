聖荷西Honey Baked Ham 感恩節大排長龍

圖為在感恩節頗受歡迎的Honey Baked Ham火腿店。（Google Maps）

感恩節 之際，南灣多家超市與食品店迎來一年中最繁忙的時刻，其中以傳統節慶食品著稱的Honey Baked Ham更是擠滿人潮。位於聖荷西 的分店在感恩節前一天出現長長隊伍，不少顧客即便提前預訂火腿，仍需在店外排隊超過一小時，場面相當熱鬧。

雖然火雞是節慶象徵，但火雞份量大難吃完，於是火腿成為最佳替代，許多家庭更是「火雞＋火腿」雙主菜。這使 Honey Baked Ham在節日前需求瞬間暴增。這家店招牌的焦糖脆皮spiral-cut火腿，在平日並非人人會買，但節慶時卻是能迅速端上桌的「亮眼主菜」。季節限定需求，讓門市在感恩節周末人潮爆滿。

在矽谷 這樣節奏迅速的地區，家庭規模小、工作時間長，自己烤火雞並不實際。Honey Baked Ham的火腿現成切片、能直接上桌，成為大量雙職家庭的首選。「省時又不會失敗」是許多居民的共同理由。

根據聖荷西門市的顧客在社交媒體發布的視頻來看，今年的排隊狀況仍明顯。多名顧客在社群平台分享經驗，表示即便選擇預付並預約取貨，仍需忍受冗長等待。其中一名顧客提到：「我已經提前一個月預約，結果排了快兩小時才拿到火腿。」另一位則描述「隊伍從門口排到停車場，差不多等了90多分鐘。」

Honey Baked Ham每逢感恩節都會有排隊潮，今年需求依舊不減，民眾更傾向購買熟食火腿與火雞等方便料理，加上市場供應緊張，進一步推升店內人潮，反映節慶採購壓力正全面升溫。有消費者分享這款火腿的吃法。除了加在三明治裡的傳統方法，還可以切碎做炒飯。不少消費者表示是孩子很喜歡的味道，因為比較甜。

儘管人潮擁擠，不少聖荷西居民仍願意耐心排隊，只為一嘗Honey Baked Ham以糖蜜脆皮聞名的招牌火腿。也有人笑說，排隊本身已成為家庭的「感恩節儀式」之一。