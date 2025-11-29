鄭濟忠矽谷個展 探「是線非線」哲思悖論

我的頻道

快訊

聖塔克拉拉訊
圖為鄭濟忠在展覽現場。(矽谷亞洲藝術中心提供)
11月22日至12月26日，矽谷亞洲藝術中心推出工程師出身的觀念藝術家鄭濟忠個展「是線非線」。展覽標題靈感源自「金剛經」中的哲思悖論——「諸微塵，如來說非微塵，是名微塵」——意在揭示「所見」與「所是」、「命名」與「認知」之間的微妙距離。

鄭濟忠以清華大學電腦科學背景進入矽谷早期互聯網基礎設計領域，後轉向當代藝術創作，並師承舊金山觀念藝術運動的代表人物保羅·科斯（Paul Kos）。他長期修習禪宗與冥想，將創作視為覺知的修行，關注「觀看」與「被觀看」的關係，以及感知如何建構出我們理解的現實。

鄭濟忠為這個展覽，於今年6月萬里跋涉去藍毗尼朝拜釋迦牟尼出生地。他說：「我在觸摸這個地方一座第3世紀的寺院的磚頭蓋的地基時的情景到現在還歷歷在目，我看到那塊標記著佛陀出生確切地點的那塊石頭時身體在顫動！」

展覽以「有蜂鳥的繪畫」為核心作品開展。這件鋼筆木板畫是一幅以過程為主導的抽象線描作品，沒有傳統的構圖或色彩設計。作品起源於藝術家一次真實的生命經驗——他後院的兩隻蜂鳥在一年養育後，某日突然一同飛走。為了紀念這一時刻，他將畫板置於樹下，描摹鳥巢與枝葉在陽光下的投影。

從此作出發，鄭濟忠衍生出四件相互關聯、又各自獨立的作品：緊鄰的「蜂鳥錄像」，在聲影交織的迴圈中延展時間的節奏；地面上的雕塑「藝術仿效生命」，探討創作與現實的互為鏡像；另一件裝置「誰害怕像素化？」則將數碼失真轉化為具象的觸感；最大的裝置作品「無為山水畫軸」，如一場關於「無為」與「順其自然」的空間冥想，邀觀眾在光與線的流動中體驗「行而不為」的精神。與這些核心作品相關的線描系列以「創世紀」為代表，懸掛於蜂鳥錄像旁，呈現線條演化為形象的精神譜系。

在另一面長牆上，四幅一組的攝影作品與線描作品相互呼應，將「線」的概念擴展為光影與物質的交錯。旁側陳列的巨型雕塑以其誇張比例與物質感回應影像的虛幻，形成一種張力共振。

展覽的小房間內，放置了一件名為「這是一根菸斗，這不是一根菸斗」的雕塑。菸斗置於底座中央，聚光燈如舞台般聚焦於其上，旁邊的標籤揭示其故事——觀眾在語義與實物之間搖擺，面對真實之物卻不得不懷疑：這真的是一根菸斗嗎？

館長舒建華強調：「為當代而當代的藝術往往靠不住，而從古典出發的當代藝術才是真正的當代藝術。」

11月30日下午3-5點，藝術中心將在現場舉辦藝術家鄭濟忠與著名評論家Max Blue的對談會。

展覽和對談會免費對公眾開放。地址：矽谷亞洲藝術中心在San Jose的新空間地址：150 E Santa Clara St., Suite B, San Jose, CA。開放時間：周三至周四12時至6時；周五至周六1時至9時；周日 12時至。

灣區前衛藝術家Dan Ake (左)為鄭濟忠的觀念作品「這是個菸斗。這又不是個煙...
灣區前衛藝術家Dan Ake (左)為鄭濟忠的觀念作品「這是個菸斗。這又不是個煙斗」製作了煙斗。(矽谷亞洲藝術中心提供)

矽谷 舊金山

