市議員候選人 舊金山警察工會要求剔除朱凱勤

據報導，朱凱勤是市長羅偉將任命日落區市議員的候選人之一。(votenataliegee.com)

舊金山 警察工會主席稱，無法接受日落區市議員候選人朱凱勤（Natalie Gee）對公共安全課題的看法，敦促羅偉 將她從最終四人候選名單中剔除。

舊金山紀事報報導，朱凱勤在2024年的候選人問卷中表示，她支持削弱或徹底解散工會。工會主席Louis Wong在致市長的一封信中寫道，朱凱勤對工會的看法表明她「想要壓抑那些維護城市安全的基層警員的集體聲音」。Wong補充說，這「應該足以讓她失去資格」。

這封25日寄給市長的信可能會為本已令羅偉頭疼的任命過程增添新的變數。他最初選擇的艾嘉斯（Isabella Beya Alcaraz）上任僅一周就因醜聞曝光而辭職，這些醜聞涉及她經營日落區一家寵物店多年期間諸多的經營不善問題。

羅偉正在考慮的其他三位最終候選人分別是：小企業主Albert Chow；加州科學院前高階主管Ike Kwon；Alan Wong則是舊金山城市學院理事會成員。據Mission Local報導，第五位候選人Tiffany Deng最近被市長從候選名單中除名。媒體稱，自2019年以來，她只參加過一次選舉投票，過去都是註冊共和黨人，直到2022年才退黨。

Louis Wong的信中引用了朱凱勤對一個關於工會的「是/否」問題的回答。該問題出自哈維米爾克LGBTQ 民主俱樂部（Harvey Milk LGBTQ Democratic Club）一份長達八頁的候選人調查問卷，該俱樂部是一個進步派的政治俱樂部，其背書涵蓋了舊金山左傾的公職候選人通常會尋求該俱樂部的支持。當時，朱凱勤正在競選舊金山民主黨縣中央委員會委員。

在問卷調查中，朱凱勤在關於警察是否應該攜帶「電擊槍和非致命武器而非槍支」的問題旁勾選了「是」，並表示她不支持「合格豁免權」（Qualified Exmission），這是一項法律原則，旨在保護警察和其他公職人員免受某些訴訟的牽制。