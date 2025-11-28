漢堡王攜手海綿寶寶 12月2日推出限時特餐

漢堡王與海綿寶寶聯名活動，希望為粉絲帶來獨特的「海底世界」美食體驗。（圖源IG）

漢堡王 （Burger King）宣布將與經典動畫角色SpongeBob SquarePants（海綿寶寶）合作，推出限時餐食。這一聯名菜單預計於12月2日在美國門店上線，為粉絲們帶來一次獨特的「海底世界」美食體驗。

此次聯名的靈感源自即將上映的電影《The SpongeBob Movie: Search for SquarePants》。漢堡王此次合作通過創新的餐飲體驗，將電影中的趣味元素帶入現實生活，讓顧客在用餐的同時感受到海綿寶寶與比基尼海灘朋友們的歡樂氛圍。官方透露，完整功能表及部分特別設計的餐點將於上線前陸續公布。

據People報導，聯名預計將包括多款創意美食。例如，「Krabby Whopper」採用黃色方形麵包，搭配經典配料，讓顧客仿佛置身海底餐廳；「Mr. Krabs’ Cheesy Bacon Tots」則以乳酪培根薯球呈現獨特風味；「Patrick′s Star‑berry Shortcake Pie」甜品派則融入了粉色「星莓」元素，趣味十足；此外，還有「Pirates Frozen Pineapple Float」冰沙飲料，為冬季帶來清涼口感。兒童餐King Jr. Meal也將推出SpongeBob主題包裝，並附贈可收藏的玩具，如SpongeBob、Patrick及Squidward等經典角色，增加互動與趣味性。

此次聯名不僅是漢堡王首次與SpongeBob進行大規模合作，也標誌著品牌在節日行銷和IP聯動方面的創新嘗試，通過與深受多代觀眾喜愛的動畫角色合作，漢堡王希望吸引家庭客群和年輕消費者，同時增強品牌趣味性和話題性。